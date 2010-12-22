Шимон Перес встретился с руководством Европейского совета еврейских общин

В четыре раза дольше запланированного продолжалась сегодня встреча президента Израиля Шимона Переса с руководством Европейского совета еврейских общин (президент – известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский).

В ходе встречи участники обсудили широкий спектр самых различных вопросов, которые сегодня стоят перед европейскими еврейскими общинами. В частности, глава французских евреев Пьер Беснайно и президент Всеукраинского еврейского конгресса Вадим Рабинович выступили за проведение общеевропейской конференции совместно с президентом Израиля. И уже принято решение, что такая встреча пройдет в апреле 2011 года в Париже (Франция), пишет MIGnews.

Шимон Перес, в свою очередь, рассказал о своей недавней поездке в Украину и том впечатлении, которое на него произвела колоссальная работа организаций Игоря Коломойского по усилению еврейских общин Украины.

Один из основных вопросов, поставленных президентом Израиля перед крупнейшей европейской еврейской организацией, - это борьба против делегимитизации Израиля.

Нужно сказать, что сегодняшняя встреча проходила в необычном формате. Большую часть времени стороны провели за закрытыми дверями - и в очень узком кругу.