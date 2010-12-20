Дело Тимошенко: под кого копает команда Януковича?

После того, как на прошлой неделе против Юлии Тимошенко было возбуждено уголовное дело с взятием с нее подписки о невыезде, стало понятно, что команда Виктора Януковича решилась на самые радикальные меры.

Очевидны и побуждающие мотивы таких действий: банальная жажда мести за былые страхи и материальные «потери» многих представителей нынешней власти, а также намерение с помощью соответствующего судебного вердикта лишить Тимошенко в будущем возможности получить депутатский и президентский мандаты.

Сейчас обсуждаются два наиболее вероятных сценария развития событий. Первый – жесткий – заключается в реальной «посадке» Тимошенко на очень длительный срок. Второй – мягкий – ограничиться условным приговором, что тоже не позволит ей согласно действующему законодательству претендовать на депутатство в Верховной Раде следующего созыва и баллотироваться на будущих президентских выборах.

При этом нет никаких сомнений, что подконтрольная Януковичу Генпрокуратура и ставшие после недавней судебной «реформы» абсолютно управляемыми властью суды выполнят любое указание с Банковой.

Есть, впрочем, теоретически еще один вариант, который был бы, пожалуй, желателен для команды президента. Если бы Тимошенко уехала из Украины и попросила в какой-нибудь стране политическое убежище, как это сделал находящийся сейчас в Чехии экс-министр экономики Данилишин, то Янукович и его соратники вздохнули бы с облегчением. В таком случае на Банковой могли бы рассказывать общественности, что бывшая глава правительства проворовалась, испугалась ответственности и сбежала. А Тимошенко не смогла бы из-за границы эффективно влиять на политические процессы в Украине.

Однако Юлия Владимировна вряд ли намерена делать своим оппонентам такой «подарок». Она, похоже, готова принять бой, несмотря на грозящие ей большие неприятности в краткосрочной перспективе. Причем, это не только и не столько бравада или бесстрашие, но и трезвый расчет.

На данный момент Тимошенко «шьют» дело на основании 365-й статьи УК (превышение власти или служебных полномочий, ч.3 "повлекшее тяжелые последствия"), предусматривающей тюремное заключение на срок от 7 до 10 лет - за якобы нецелевое использование денег, полученных от Японии по квоте в рамках Киотского протокола. При этом в Генпрокуратуре цепляются к ранее озвученным ею фразам о том, что в 2009 году «японские деньги» использовались на выплаты пенсий.

Но даже эти слова Тимошенко не означают каких-то преступных действий. Дело в том, что деньги из Японии поступили на казначейский счет, а согласно положениямодного из правительственных постановлений, можно использовать в качестве средств, кредитующих бюджет, «свободные средства, находящиеся на счетах казначейства».

Более того, если бы в тот момент, когда на счетах казначейства не хватало средств на выплату пенсий, правительство не использовало временно свободные «японские деньги», то Тимошенко можно было бы упрекнуть в бесхозяйственности. Поскольку в таком случае Кабмину пришлось бы для обеспечения пенсионных выплат наращивать внутренний долг путем дополнительного выпуска ОВГЗ, а ставки по этим облигациям достигали в прошлом году 28-30% годовых.

Так что правительство поступило рационально, используя данный ресурс. При этом важен тот факт, что деньги были взяты не насовсем, а временно.

Ну, а самое главное – Тимошенко не крала «японские деньги». В этом ее никто не обвиняет. То же самое можно сказать и о прочих нарушениях, которые могут инкриминироваться экс-премьер-министру согласно пятничному докладу министра финансов Ярошенко и выводам аудита от вашингтонской компании Trout Cacheris PLLC. Кстати, в международной антикоррупционной сети Transparency International заявили, что «вашингтонский аудит» дискредитирует борьбу с коррупцией в Украине.

Но в такой ситуации против Януковича открывается два мощных фронта – внутренний и внешний. Причем, из Европы и США весьма резкие заявления в адрес украинской власти последовали сразу же после объявления о возбуждении уголовного дела против Тимошенко.

Так, президент Европейской народной партии Вильфред Мартенс заявил по окончанию последнего саммита ЕНП, что партия осуждает политически мотивированные действия украинской власти против лидера «Батьківщини» Юлии Тимошенко. В заявлении ЕНП подчеркивается, что недемократическое поведение властей Украины может поставить под угрозу европейское будущее страны. А правительство США устами временного поверенного в делах посольства США Эрика Шульца выступило за прозрачное расследование Генпрокуратурой уголовного дела против Тимошенко.

Причем, вышеупомянутые и многие другие подобные заявления из-за рубежа были озвучены, когда планету еще не облетели шокирующие видеокадры с жестоким избиением «регионалами» парламентариев из БЮТ.

Ясно, что в случае ареста Тимошенко тональность соответствующих заявлений из Европы и США станет еще более жесткой. Мало того, на Западе могут прибегнуть и к конкретным действиям, которые окажутся очень не по душе украинской власти.

Например, депутат из «НУ-НС» Анатолий Гриценко недавно прямо призвалправительства демократических государств не выдавать визы украинским чиновникам-коррупционерам. Он считает такие меры весьма действенными, потому что деньги украинских чиновников находятся в зарубежных банках, а их дети учатся в европейских странах.

Понятно, что столь резкая реакция Запада на репрессивные действия украинской власти против оппозиции и, в частности, против Тимошенко вполне возможна. Кроме того, в случае обострения отношений на данной почве с Украиной, следует ожидать сворачивания программы кредитования от МВФ. А это смерти подобно для отечественной банковской системы и очень больно ударит по всей экономике государства.

С другой стороны, Янукович явно недооценивает масштабы возможного сопротивления его режиму внутри страны. Он сейчас копирует поведение российской власти, взяв курс на сворачивание демократии в Украине по всем направлениям и надеясь, что народ молча стерпит. Но Янукович опрометчиво не учитывает, что «Украина – не Россия». К этому выводу, напомним, пришел бывший президент Кучма, издавший еще в 2003 году книгу с таким названием, а в конце 2004 года справедливость данного тезиса была подтверждена грянувшей в стране «помаранчевой» революцией.

Конечно же, рейтинг Тимошенко в случае помещения ее в СИЗО устремится вверх. При этом арест лидера оппозиции возмутит значительную часть украинцев намного сильнее, чем 10 лет назад записи майора Мельниченко. Поэтому, если тогда началось движение «Украина без Кучмы», то сейчас стартует «Украина без Януковича».

К тому же, Янукович, похоже, летает где-то в облаках, не отдавая себе отчет в том, что начавшийся с лета процесс снижения его рейтинга лишь ускорится в будущем. Заявленные им в последнее время непопулярные реформы не могут априори принести затем положительных перемен, поскольку при этом реальной борьбы с коррупцией в стране не предусматривается. Ведь Янукович не только преспокойно проживает в приобретенном сомнительным способом «Межигорье» , но и в упор не замечает широкомасштабных злоупотреблений с бюджетом, которые осуществляются сегодня высокопоставленными чиновниками – например, вице-премьером Клюевым.

Также не учитывает нынешний президент и то, что Тимошенко может доставить ему огромные неприятности, даже пребывая за решеткой. К примеру, любопытную «подсказку» на днях презентовал глава Совета НБУ Петр Порошенко, заявив, что есть вещи пострашнее, чем новый Майдан. «Люди, доведенные до точки кипения, могут просто перестать платить - налоги, коммунальные платежи и т.д. И такая форма протеста может парализовать все государство», - отметил он. А если предположить, что с призывом не платить за ЖКУ и не платить налоги выступит открыто или завуалировано находящаяся в тюрьме Тимошенко – в связи с тем, что властители растаскивают госбюджет по собственным карманам? Что в таком случае ждет отечественную экономику, и куда будут прятаться после этого Янукович с Азаровым?..

Причем, судебный приговор для Тимошенко не спасет Януковича в будущем. Так как те же украинские суды, которые сейчас ее «посадят», затем, после отставки Януковича, ее полностью реабилитируют.

Но на этом злоключения Януковича и людей из его близкого окружения наверняка не закончатся, поскольку они перешли уже безопасный для себя рубеж. «Копая яму другому, сам в нее попадешь», - предупреждал по этому поводу Козьма Прутков.

Олег Литовченко