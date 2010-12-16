Порошенко: есть вещи пострашнее, чем новый Майдан

«Есть вещи пострашнее, чем новый Майдан. Это кризис неплатежей, который парализует всю страну», - сказал в эксклюзивном интервью Comments.ua глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО.

По его мнению, «люди, доведенные до точки кипения, могут просто перестать платить - налоги, коммунальные платежи и т.д. И такая форма протеста может парализовать все государство».

«Украина не может себе позволить тратить деньги на тягу к роскоши наших чиновников. Иначе нас ждет нечто пострашнее «налогового» Майдана: люди могут просто перестать терпеть ситуацию, когда их деньги, заработанные тяжелым трудом, разворовывают чиновники, которые понятия не имеют, как тяжело они достаются», - подчеркнул П.ПОРОШЕНКО.

Поэтому, считает он, «нужно, чтобы государственные чиновники поняли, что они наняты народом и зависят от него, а не наоборот. Как только до наших бюрократов дойдет эта мысль, им легче будет проводить реформы».