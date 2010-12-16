Регионалы дерутся стульями в президиуме парламента (фоторепортаж)
22:48, 16 декабря 2010Разное
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Обеспечивают "нормальную работу"
Сегодня, около 19.20 народные депутаты от Партии регионов ворвались в сессионный зал через двери президиума и после жестокой драки захватили президиум, который с утра блокировали депутаты из фракции “БЮТ-Батькивщина”.
Нескольких депутатов от оппозиции забрала “скорая помощь”.
Регионалы останутся в сессионном зале парламента на всю ночь. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил депутат от ПР Владимир РЫБАК. “Мы должны обеспечить на утро нормальную работу парламента”, - отметил он.
|Машины "скорой помощи" у Верховной Рады
|Депутат Юрий Гнаткевич в машине "скорой помощи"
Фото Александра Сенько (черно-белые), Владимира Гонтаря / УНИАН
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