Регионалы дерутся стульями в президиуме парламента (фоторепортаж)

Сегодня, около 19.20 народные депутаты от Партии регионов ворвались в сессионный зал через двери президиума и после жестокой драки захватили президиум, который с утра блокировали депутаты из фракции “БЮТ-Батькивщина”.

Нескольких депутатов от оппозиции забрала “скорая помощь”.

Регионалы останутся в сессионном зале парламента на всю ночь. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил депутат от ПР Владимир РЫБАК. “Мы должны обеспечить на утро нормальную работу парламента”, - отметил он.

Фото Александра Сенько (черно-белые), Владимира Гонтаря / УНИАН