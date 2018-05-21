Регионалы захватили зал парламента, раненным бютовцам вызвали врачей (фоторепортаж)

Народные депутаты от Партии регионов захватили президиум парламента, который с утра блокировали депутаты из фракции “БЮТ-Батькивщина”.

Как передает корреспондент УНИАН, “регионалы” ворвались в сессионный зал из дверей президиума, через которые в сессионный зал заходят руководители Верховной Рады.

Депутаты из фракции Партии регионов ворвались в двери с матом и начали драку с депутатами от “БЮТ-Батькивщина”, которая длилась не больше минуты. Среди первых, кто ворвался, были Александр ВОЛКОВ, Олег ЦАРЕВ, Александр ЕФРЕМОВ, Эльбрус ТЕДЕЕВ. Депутаты из фракции Партии регионов сорвали плакат с надписью: «Прекратите политические репрессии» и порвали его.

Определенное время “регионалы” находятся в президиуме ВР, они вытеснили оттуда депутатов из фракции «БЮТ-Родина», которые стоят возле трибуны парламента.

В Верховную Раду Украины прибыли бригады “скорой помощи”.

Голова в крови у народного депутата Михаила ВОЛЫНЦА (фракция «БЮТ-Батькивщина»). М.ВОЛЫНЕЦ сообщил журналистам, что его побил один из депутатов от Партии регионов.

«Ударил сверху по голове столиком с метровой высоты», - сказал М.ВОЛЫНЕЦ. «Разбита голова, рана здесь большая и не чувствую челюсти», - добавил он. В то же время М.ВОЛЫНЕЦ не назвал фамилию народного депутата, который ударил его.

Сломали руку в запястье депутату из фракции «БЮТ-Батькивщина» Владимиру БОНДАРЕНКО. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе фракции «БЮТ-Батькивщина». В.БОНДАРЕНКО вместе с депутатом М.ВОЛЫНЦОМ забрала “скорая помощь”.

Народного депутата Украины Василия КРАВЧУКА (фракция «БЮТ-Батькивщина») на носилках вынесли из сессионного зала парламента.

Юрию ГНАТКЕВИЧУ, который чувствует себя очень плохо, измерили давление, показавшее 280 на 100. По словам очевидцев, врачи опасаются его транспортировать в больницу.

Врачи осмотрели других народных депутатов, но освещение в сессионном зале достаточно тусклое и тяжело разглядеть, кому именно какую оказали помощь.

Около 20.30 народные депутаты из фракции “БЮТ-Батькивщина” оставили сессионный зал парламента.

Врачи “скорой помощи” также ушли из зала. Зал покидают журналисты.

На данное время в зале остались депутаты от Партии регионов. Они стоят в президиуме и возле трибуны Верховной Рады, некоторые сидят на рабочих местах.

Регионалы останутся в сессионном зале парламента на всю ночь. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил депутат от ПР Владимир РЫБАК. “Мы должны обеспечить на утро нормальную работу парламента”, - отметил он.

Фото УНИАН