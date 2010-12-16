Почему органы юстиции не хотят регистрировать общественную организацию «Импичмент»

15:40, 16 декабря 2010
Разное
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На протяжении нескольких лет мне пришлось сталкиваться с откровенной и открытой  коррупцией со стороны правоохранительных органов. Нет смысла озвучивать такие факты. Достаточно назвать то, что на защиту организованной преступной группы, члена которой я попытался привлечь к уголовной ответственности за реально совершенное тяжкое преступление, встали некоторые руководители областной прокуратуры и председатель районного суда. Чтобы доказать свою правоту, мне понадобилось более 2-х лет. При этом надо заметить, что в отношении меня было возбуждено два уголовных дела и мне было объявлено  четыре взыскания по службе за полгода, когда я был сотрудником органов внутренних дел.

Позже, когда я стал пенсионером МВД Украины, меня задерживали бывшие коллеги для установления моей личности и подозрения в покушении на Президента Ющенко в г. Цюрупинске  Херсонской области. Вот после всего этого у меня и возникло желание бороться не с незаконными решениями должностных лиц правоохранительных органов, а конкретно с теми чиновниками, которые принимают такие решения. Одним из важнейших фактов, которые способствовали принятию мной такого решения, стало ознакомление с «Декларацией независимости США», принятой в 1776 году, т.е. за 220 лет до принятия Конституции Украины. В тексте «Декларации» говорится: 

    «…Для   обеспечения   этих   прав   людьми   учреждаются правительства,  черпающие  свои  законные полномочия  из согласия управляемых. 

    В  случае,  если  какая-либо  форма   правительства

становится  губительной  для самих этих целей,  народ имеет право

изменить  или  упразднить  ее  и  учредить  новое  правительство,

основанное  на  таких  принципах  и  формах  организации  власти,

которые,  как ему  представляется,  наилучшим  образом  обеспечат

людям безопасность и счастье. …

  …Но когда длинный ряд злоупотреблений и  насилий,  неизменно  подчиненных  одной   и   той   же   цели, свидетельствует  о  коварном  замысле  вынудить народ смириться с неограниченным  деспотизмом,  свержение  такого  правительства  и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа …».

Надо заметить, что такие действия являются не просто правом, а обязанностью Народа США. Также в ст.2 Конституции США говорится возможности отрешения от должности всех гражданских должностных лиц, включая президента (импичмент).

Исследуя все это, мы решили, что мы и все остальные граждане Украины, пользуясь своими правами отраженными в ст. ст. 1, 5, 8 и 19 Конституции Украины, имеем право не только участвовать в выборах различного масштаба и в различные органы власти, но и называть тех, кто неоднократно или грубо нарушает закон и конституционные права граждан. Вне зависимости от того, избраны ли они на эти должности либо назначены теми, кто был нами избран на выборах. В связи с этим мы и решили создать общественную организацию «Импичмент». Когда я пришел «согласовывать» данное название в местную юстицию, мне первоначально сообщили, что на всей территории Украины нет общественных организаций с таким названием. На следующий день мне позвонили из юстиции и сообщили, что если я хочу, чтобы наша организация была зарегистрирована, нужно изменить ее название. Основным доводом со стороны Каховской юстиции, для изменения названия, стало их утверждение, что данное название является «агрессивным» и «некорректным по отношению к Президенту Украины». Основным аргументом сотрудников Каховской юстиции стал факт упоминания слова «импичмент» в Конституции Украины, связанного с «процедурой импичмента Президенту Украины». Мои пояснения того, что процедура импичмента может касаться любого гражданского должностного лица, были просто не замечены. 

Принимая во внимание то, что данное слово не является украинским, и оно не касается личности Президента Украины, мы подали все необходимые документы для регистрации нашей общественной организации «Импичмент» в Каховское горрайонное управление юстиции 10.12.2010 года. 

Сотрудники юстиции приняли наши документы на регистрацию, но нам было сообщено, что юстиция проведет экспертизу слова «импичмент» и нам будет дан ответ по поводу регистрации ОО «Импичмент» 16.12.2010 года. 

Нет смысла обсуждать смысл словосочетания - «экспертиза слова «импичмент», достаточно задуматься, сколько специалистов надо привлечь для такой «экспертизы» и денежные средства на ее проведение! Больше комментировать мне нечего. Решения ждем сегодня.

Олег Мартыненко, пенсионер МВД Украины, председатель правления Каховской районной ОО «Импичмент» (пока не зарегистрированной).

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