Губернатор назвал условия владельцам пляжей, где завелись акулы

Власти египетского курорта Шарм-эль-Шейх заявляют, что они собираются открыть пляжи, закрытые после серий нападений акул на отдыхающих, однако пока нет информации, когда они это сделают, замечает Би-би-си.

По словам местного губернатора Мохаммеда Шоуша, владельцы отелей должны будут ввести новые меры безопасности, включающие организацию специальных патрулей на лодках и приглашение на работу в качестве спасателей профессиональных ныряльщиков.