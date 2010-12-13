Губернатор назвал условия владельцам пляжей, где завелись акулы

07:10, 13 декабря 2010
Разное
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Сообщение из Шарм-эль-Шейха

Власти египетского курорта Шарм-эль-Шейх заявляют, что они собираются открыть пляжи, закрытые после серий нападений акул на отдыхающих, однако пока нет информации, когда они это сделают, замечает Би-би-си.

По словам местного губернатора Мохаммеда Шоуша, владельцы отелей должны будут ввести новые меры безопасности, включающие организацию специальных патрулей на лодках и приглашение на работу в качестве спасателей профессиональных ныряльщиков.

 

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