В ДТП в Киеве пострадали шесть человек, среди которых ребенок

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вчера в 15.40 на перекрестке улиц Харьковское шоссе - Кунанбаева водитель автомобиля Chevrolet Aveo при выполнении обгона не удостоверился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Audi-100.

После этого автомобиль Chevrolet совершил наезд на двух пешеходов: 42-летнюю женщину и трехлетнего мальчика, которые переходили дорогу на соответствующий сигнал светофора. Одновременно с этим, автомобиль Audi выехал на тротуар, где совершил наезд на 18-летнего прохожего.

В результате ДТП оба водителя, пассажир автомобиля Chevrolet и трое пешеходов получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы в медицинские заведения города. Ведется следствие