Почему мы должны мерзнуть из-за разборок «Киевэнерго» с киевской властью?

30 ноября Укргидрометцентр предупредил о резком похолодании в Украине с 1 декабря: до «минус» 23 в отдельных регионах. В Киеве – до «минус» 15.

Через час после обнародования этого прогноза «Киевтрансгаз» ограничил газоснабжение двух ТЭЦ компании «Киевэнерго» - из-за долгов. Около 2 миллионов жителей столицы остались без тепла.

Вы как хотите, но у меня сложилось впечатление, что «Киевтрансгаз» с нетерпением дожидался морозов, чтобы выбивание долгов с «Киевэнерго» имело больший эффект.

Напомню, ограничение газоснабжение имело место в начале ноября – тогда мы получили еле теплую воду. Причина – долги КГГА в размере 860 млн. грн. за разницу в тарифах. 4 ноября на заседании сессии Киевсовета, где обсуждалась ситуация с началом отопительного сезона в столице, заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак сообщил, что Киев обязался погасить задолженность перед «Киевэнерго» из-за разницы в тарифах в течение недели.

Но, наступило 30 ноября, и враз остывшие батареи и на работе в центре, и дома на Оболони, дали понять, что КГГА своих обещаний не выполнила.

Из пресс-релиза «Киевэнерго» от 30 ноября: «… ограничение газоснабжения обусловлено задолженностью энергокомпании за потребленный газ. К долгам привели неуплата потребителями АК «Киевэнерго» за потребленную тепловую и электрическую энергию, а также невозмещение Киевгоргосадминистрацией разницы в тарифах на тепло. Так, сейчас долг КГГА перед «Киевэнерго» (разница в тарифах) составляет 1,1 млрд. грн. При этом долг энергокомпании за природный газ также уже превысил 1 млрд. грн.». В компании пообещали, что работа ТЭЦ стабилизируется сразу после решения вопроса относительно погашения долга по компенсации разницы в тарифах. В «Киевэнерго» напомнили, общий долг всех потребителей компании составляет 1,8 млрд. грн., из которых 0,8 млрд. грн. – долги за тепловую энергию, 1 млрд. грн. – за электрическую.

Долг КГГА, как видим, вырос. И это при том, что Киев в сентябре этого года привлек 1,5 млрд. грн. кредита для погашения задолженности перед “Киевэнерго”.

Кроме того, 14 октября заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко, докладывая Киевсовету по вопросу внесения изменений в бюджет столицы на текущий год в связи с задолженностью города перед “Киевводоканалом”, заявил, что власти города намерены привлечь в ноябре еще 800 млн. грн. кредита на погашение долга перед “Киевводоканалом” и “Киевэнерго” за разницу в тарифах.

А после ограничения газоснабжения ТЭЦ в начале ноября тот же Р.Крамаренко заявлял, что Киев направит на погашение долга перед «Киевэнерго» еще 500 млн. - в рамках согласованного в этом году Кабмином двухмиллиардного кредита.

Честно говоря, я уже начинаю путаться в суммах кредитов, взятых Киевом на погашение долгов перед «Киевэнерго». Да и сам метод погашения долгов, накопленных вследствие заигрывания Черновецким с его бывшим электоратом, посредством кредитов, которые потом будут возвращаться из бюджета города – т. е. за наш с вами счет, – тоже вызывает много вопросов.

Еще нравиться позиция «Киевэнерго»: мы не будем платить поставщикам газа, пока не получим долгов от столичных властей и населения. При этом наплевать на то, что 99% этого населения платят за услуги ЖКХ и за тепло в том числе. А этот 1% неплательщиков, наверное, живет в одном доме с генпрокурором, жильцы которого задолжали коммунальщикам 500 тыс. грн.

По большому счету, какое дело исправно платящим жителям Киева до проблем «Киевэнерго» с Киевгорадминистарцией и злостными неплательщиками? Пусть компания придумает механизм, который позволит не давать тепло и горячую воду тем, кто не платит, – точечно, а с КГГА разбирайтесь – ну, по примеру малых предпринимателей, протестующих против Налогового кодекса: палатки поставьте возле мэрии, плакаты напишите: «Попов, верни долги!»… Что-то в этом роде.

Да-а, в любой другой стране потребители, которые исправно платят, уже после первого ограничения подачи тепла засудили бы «Киевэнерго» - годами бы с киевлянами расплачивалась за невыполнение договора о предоставлении услуг. Но, к сожалению, такой путь не для нашей страны - судов, идущих против властьимущих, у нас просто нет.

Зато в нашей стране работники коммунальных услуг проявляют чудеса изобретательности. Пример: я 10 лет живу в доме на Оболони. Напротив – теплотрасса, порывы на которой случаются ежегодно в ноябре-декабре, каждый год - на 2 метра дальше. Каждый год ремонтная бригада достает из-под земли 2 метра ржавых, истлевших, больше похожих на решето, труб, и их заменяет. Прошлый декабрь исключением не был - трубы прорвало в воскресенье в обед. На улице было 25 градусов мороза. Представьте, с какой скоростью остывает панельный дом – где-то 2 градуса в час. Я тогда, без преувеличения, молилась, чтобы проводка выдержала все включенные в доме электрообогреватели…

Отдаю должное ремонтной бригаде – они работали без перерыва, с прожекторами, и в час ночи батареи начали нагреваться. Все было, как и раньше, - достали 2 куска ржавого дырявого хлама, тридцать лет назад бывшего трубами. Приварили красивые новые трубы, но почему-то неделю не засыпали их. Жители дома недоумевали: зачем воздух греть? Оказалось – надо. Через неделю привезли СТАРЫЕ ТРУБЫ – с заплатками!!! И поставили их на место. А новые – срезали и увезли. Наверное, на новый порыв. Как им удалось залатать ржавое решето – недоумеваю до сих пор. Левша отдыхает! Помнится тогда подумалась: пока у нас есть такие смекальцы и умельцы – наша страна непобедима!

P.S.

Верховная Рада 1 декабря решила работать без перерыва. Причина – депутаты замерзли, бедные, сессионный зал не отапливается… И это несмотря на то, что вечером 30 ноября столичная власть обещала, что тепло немедленно вернется в дома киевлян. Позже стало известно что ВР задолжала за коммунальные услуги 1 млн. грн.

К вечеру председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заверил, что у киевлян больше не будет проблем с отоплением. По его словам, данная ситуация возникла в связи с задолженностью города перед АЭК «Киевэнерго» за разницу в тарифах на теплоснабжение в период 2009 - первую половину 2010 года. «Когда я пришел работать в КГГА, долг города перед АЭК «Киевэнерго» составлял 2 млрд. грн. За 5 месяцев работы нам удалось сократить задолженность до 500 млн. грн.», - сказал А.ПОПОВ, пообещав «в пятницу, максимум - в понедельник» окончательно рассчитаться с АЭК «Киевэнерго». .

Но что-то не совпадает называнная им цифра с данными «Киевэнерго». Как бы не вышло, что через месяц мы с вами снова станем заложниками «непоняток» между столичной властью и тепловиками.

Марина Сингаевская