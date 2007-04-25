«Океан Эльзы» презентовал новый альбом

Сегодня группа «Океан Эльзы» презентовала свой новый альбом «Міра».

Как передает корреспондент УНИАН, на презентации генеральный продюсер рекординговой компании Moon Records, выпустившей этот альбом, Андрей ПАСИЧНИК отметил, что к этому времени уже продано и предварительно заказано 170 тыс. экземпляров дисков. Это рекордное количество для Украины. Следом за предыдущим альбомом группы “GLORIA” «Міра» стал платиновым уже в первые часы продажи.

Работа над альбомом продолжалась в течение года. В альбом «Міра» входит 12 новых песен. Все слова к песням написал фронт-мен группы Святослав ВАКАРЧУК.

По словам С.ВАКАРЧУКА, для него день презентации альбома имеет символическое значение, потому что сегодня еще и день рождения его любимой женщины. «Это для меня символический день, потому что сегодня день рождения моей любимой женщины, и поэтому это для меня двойной праздник», - сказал С.ВАКАРЧУК.

Первую оценку самому альбому дали сами музыканты. В частности, один из участников «О.Е.» МИЛОШ отметил, что «уникальность этого альбома - в эмоциях». В альбоме 12 песен, в каждой из которых множество интересных музыкальных комбинаций как абсолютно новых, так и уже когда-то использованных. Весь альбом пронизан широким спектром эмоций, открытых, честных - от рок-н-ролльных до философских и оптимистических.

По словам С.ВАКАРЧУКА, «мы в этом альбоме напомнили себе и всем, что мы настоящая рок-группа. И абсолютно без меры делали то, что хотели. Очень красивые и струнные, и духовые инструменты. Вообще, благодарю всю нашу команду – и на сцене, и вне сцены. Они молодцы».

20 мая «Океан Эльзы» начинает турне в поддержку нового альбома. Сначала будет тур по Украине, а затем группа отправится в США, Канаду, европейские страны, а в конце года - в Россию.

Музыканты посвятили альбом покойному саун-продюсеру группы Сергею Товстолузскому, который месяц назад покончил жизнь самоубийством.