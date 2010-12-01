Посоветовал бы Бродскому обратиться к врачу

16:25, 01 декабря 2010
Разное
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Воскресное заявление в телеэфире ТВi главы Госкомпредпринимательства Михаила Бродского о том, что “инспираторами акций на Майдане являются директора рынков, а, возможно, и большой бизнес”, вызывала у многих владельцев и директоров хмельницких базаров  возмущение.

Они сетуют, что фактически государственный борец за интересы малого и среднего бизнеса превратился в главного их оппозиционера, и радуются президентскому вето. Директора базаров утверждают, что если бы львиная доля их предложений в Налоговый кодекс была бы учтена, предприниматели не вышли бы на площади.

Для справки. В Хмельницком насчитывается свыше 40 рынков, на которых работает около 30 тысяч предпринимателей.

Директор хмельницкого ООО “Вещевой рынок “Сардоникс” Анатолий Онисьев:

Посоветовал бы Бродскому обратиться к врачу. Чтобы делать такие заявления, нужно сначала поинтересоваться у тех людей, почему они вышли на площади, понять, в каких условиях они оказались. Я вам скажу: на улицы вышли предприниматели, которые в 1991-1992 годах создали собственные рабочие места, спасли свои семьи от бедности и голода. У меня создается впечатление, что это связано не с тем, что в государстве не хватает налогов — власть хочет уничтожить предпринимателей как класс.

У меня претензий к кодексу нет — я на общем налогообложении. Вопросы возникают у предпринимателей, которые мерзнут зимой  или задыхаются летом от жары в киосках или контейнерах. Больше всего Налоговый  кодекс ударит по упрощенчеству. Например, как учесть те поборы, которые попадаются на пути от таможни и до рынка? Также сегодня курс доллара 7,9 грн/дол., а завтра может быть другим. Кто же перепрограммирует 10 тысяч кассовых аппаратов у хмельницких предпринимателей на новый курс? Кто научит этих людей работать с кассовыми аппаратами? Как по мне, государство с торговцами разыгрывает авантюру.

Кстати, последний разговор губернатора Хмельниччины Василия Ядухи с предпринимателями, директорами рынков, представителями общественной организации “Ассоциация Хмельницких рынков” и профсоюза “Защита предпринимателей Хмельницкого” так и остался формальностью. До чего могут договориться две противоположных силы (власть и бизнес - УНИАН), когда наши предложения по улучшению положений Налогового кодекса не были учтены. Для информации: наш рынок ежемесячно платит 200 тысяч гривен налогов.

Директор хмельницкого городского рынка КП “Спецбудмеханизация” Владимир Вавринчук: Заявление господина Бродского я бы назвал ложью. Он, как человек, который стоял у истоков  нового Налогового кодекса, не до конца нашел общий язык с предпринимателями. Более того, его предприятие ООО “Черкасский деревообрабатывающий комбинат” два года не платило налогов и задолжало Пенсионному фонду 2 миллиона 529 тысяч гривен.

Я не отрицаю того, что налоги должны платить все. Однако должна быть золотая середина, которая будет устраивать, с одной стороны, предпринимателей, с другой — власть. Наши предприниматели умны и не стоит с ними вести себя силовыми методами. Я, как директор  рынка, полностью поддерживаю своих работников. У меня насчитывается 1100 киосков и в этом году в бюджет мы оплатили почти 3 млн. грн рыночного сбора.

Теперь относительно тех пунктов, которые нас не устраивают. Во-первых, нельзя всех торговцев причесать под один гребень. Должно быть определение сезонной торговли. Ведь, когда применяется одинаковое взыскание налогов с тех предпринимателей, которые торгуют летом и зимой, то у меня возникает вопрос: “Разве это справедливо?”

Во-вторых, относительно обязательного установления кассового аппарата. Насколько мне известно, это устройство не способно работать при температуре ниже 5 градусов мороза. Как быть при более низких температурах?

Убежден, что  ветирование Президентом Налогового кодекса — правильный шаг.

Директор хмельницкого городского коммунального предприятия “Рынок “Ранковий” Владимир Чекман:

Работники моего рынка практически не митинговали. Наверно, это связано с нашей спецификой: люди торгуют продуктами и им необходимо реализовать свежую продукцию. Правда, были попытки отдельных людей закрыть мясной павильон и вынудить людей пикетировать облгосадминистрацию. Наш рынок ежемесячно платит 60 тыс. грн налогов и 90 тыс. грн рыночного сбора.

Считаю, что по старому Налоговому кодексу можно работать. Нужно лишь следить за тем, чтобы предприниматели торговали с патентами и свидетельствами. Кроме того, усилить ответственность и контроль налоговой и санэпидемиологической службы за соблюдением законодательства.

Директор хмельницкого городского потребительского общества “Кооператор” (объединяет три рынка) Николай Ворона:

Все директора рынков Хмельницкого были обеспокоены принятием Налогового кодекса. На митинги ходили, по большей части, представители промышленных рынков. Теперь радует, что Президент Янукович ветировал этот вариант. Посмотрим, что будет дальше. Я убежден, что все должно решаться в конструктивном диалоге между властью и бизнесом. Кому, например, будут лишними 9,3 млн. грн налогов, которые “Кооператор” оплатил за 10 месяцев? Не каждая казна областных центров может похвастаться такими поступлениями от базаров...

Опрашивал Виталий Тараненко

 

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