Жители Сумской области принесли из России металлический гараж
07:53, 01 декабря 2010Разное
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Сообщают пограничники
В Середино-Будском районе Сумской области пограничный патруль в нескольких метрах от границы задержал трех граждан Украины, которые переносили металлические конструкции автомобильного гаража.
Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Сумского пограничного отряда Александр ШИШКА, выяснилось, что двое из задержанных - местные жители - переместили через границу из территории России металлические конструкции гаража, а третий – согласился перевезти их от границы в пограничный населенный пункт на территории Украины.
Конструкции у задержанных изъяты в установленном порядке.
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