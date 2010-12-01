Жители Сумской области принесли из России металлический гараж

В Середино-Будском районе Сумской области пограничный патруль в нескольких метрах от границы задержал трех граждан Украины, которые переносили металлические конструкции автомобильного гаража.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Сумского пограничного отряда Александр ШИШКА, выяснилось, что двое из задержанных - местные жители - переместили через границу из территории России металлические конструкции гаража, а третий – согласился перевезти их от границы в пограничный населенный пункт на территории Украины.

Конструкции у задержанных изъяты в установленном порядке.