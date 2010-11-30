Грузовой поезд насмерть сбил мужчину
09:42, 30 ноября 2010Разное
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Трагедия произошла на Черниговщине
В Черниговской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, сегодня в 4.10 поблизости от железнодорожной станции "Макаровка" в Бобровицком районе грузовой поезд смертельно травмировал неизвестного мужчину.
Задержки движения железнодорожного транспорта не было.
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