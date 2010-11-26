ЕДАПС разработал уникальную голографическую технологию

На международной конференции Holopack-Holoprint 2010 в Малайзии консорциум «ЕДАПС» представил уникальную голографическую технологию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе консорциума, в середине ноября в Куала-Лумпуре (Малайзия) прошла ежегодная конференция Holopack-Holoprint 2010 – мероприятие, посвященное голографической промышленности, новшествам технологий и достижениям в этой области. Тема форума - «Голография: угрозы и возможности» - была выбрана таким образом, чтобы обсудить дальнейшее развитие голографии с участием игроков мирового рынка, заинтересованных компаний и экспертов. Слово «угрозы» в теме конференции, по словам ее участников, стоит расценивать не буквально, а как один из пунктов для дискуссии о том, как сделать существующие голографические технологии еще более защищенными и удобными для определения их подлинности. По мнению специалистов, это можно обеспечить с помощью двух путей: разработки принципиально новых элементов и комбинирования уже имеющихся технологий.

Всего в конференции Holopack-Holoprint 2010 приняли участие представители нескольких десятков стран, в том числе – Голландии, Японии, Турции, Индии, Канады, Китая. Украину на конференции представляло специализированное предприятие «Голография» (участник Консорциума «ЕДАПС»), которое всемирно известно благодаря новейшим технологиям и ноу-хау в голографической отрасли. На форуме Holopack-Holoprint 2010 в Куала-Лумпуре украинские специалисты презентовали революционную технологию – Biprint.

По словам ведущего специалиста оптического участка СП «Голография» Игната ПОГАНЯ, технология Biprint – это получение полиграфического рисунка с помощью голографической маски. Используются деметализированные голограммы (также ноу-хау специалистов предприятия), что позволяет получить полиграфическое изображение высокого качества – с разрешением до 5000 dpi. На голографическую маску с рисунком наносится полиграфическая краска, затем экспонируется. На тех участках, где есть голограмма, она полимеризуется. Созданные с помощью технологии Biprint изображения можно применять для защиты от подделки денежных купюр, ценных бумаг, удостоверений личности, элитных товаров.

«Это радужная голограмма, которая идеально стыкуется с полиграфическим изображением. Технология уникальна, аналогов в мире не существует», – отметил И.ПОГАНЬ. По словам эксперта, «есть два пути усовершенствования и борьбы с подделками голограмм. Либо совершенствовать имеющиеся достижения, либо комбинировать их. В технологии Biprint мы объединили достоинства полиграфии и голографии, чтобы получить принципиально новый, сверхзащищенный элемент».

Кроме того, технология открывает новые возможности для создания полутоновых изображений, микротекстов, скрытых изображений и тому подобных «фишек», которые делают подделку голограмм Biprint невозможной, а узнаваемость и возможность визуальной идентификации подлинности повышает в разы.

Основное преимущество для потребителей этой технологии – это то, что ее нельзя даже имитировать, отметил И.ПОГАНЬ.

В пресс-службе «ЕДАПС» напомнили, что немногим ранее специалисты СП «Голография» презентовали еще одно свое ноу-хау – биграммы. Эта уникальная технология позволяет надежно защитить товары и документы от подделок и существенно повысить их узнаваемость. Технология создания биграмм также является революционной – впервые в мировой практике инженеры-оптики нанесли голографическое изображение не на традиционную основу, а на базовую голограмму. Это позволило достичь эффекта динамики, объемного изображения.

На сегодняшний день голографическая защита документов и товаров становится все популярнее. C помощью голограмм защищают свои банкноты свыше 80 стран мира. Эффективной признана защита акцизных марок с помощью голографических защитных элементов со специальными скрытыми метками (это позволяет минимизировать теневой рынок алкоголя и табака и обеспечить стабильные поступления в бюджет от акцизных сборов).

При этом эксперты отмечают ненадежность использования других элементов защиты, например штрих-кода. Который, благодаря простоте имитирования и подделки, дает обширные возможности разного рода аферистам и фальсификаторам, отметили в консорциуме.