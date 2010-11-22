Большинство британцев - за короля Уильяма (опрос)

Большинство британцев хотели бы, чтобы королеве Елизавете II наследовал не сын Чарльз, а старший внук Уильям, сообщает Би-би-си со ссылкой на результаты двух опросов общественного мнения, проведенных по заказу газет News of World и Sunday Times.

В первом случае за такое решение высказались 64% опрошенных, а против - 20%, во втором, соответственно, 44% и 37%.

Королеве сейчас 84 года, Чарльзу - 62, а его старшему сыну - 28 лет.

Популярность принца Уильяма в последние дни выросла благодаря объявлению о его предстоящей свадьбе с Кейт Миддлтон.

Вопрос об изменении порядка престолонаследия поднимается в Британии не впервые. Критики такого подхода указывают, что король или королева уже давно не имеют реальной власти над подданными, и что их выбор на основе рейтингов популярности противоречит самой идее монархии.

Когда несколько лет назад обсуждалась идея, не следует ли царствующей королеве отречься от престола по достижении 80 лет, Ее Величество заметила, что британцы, случалось, отправляли своего монарха на эшафот, но на пенсию - никогда.