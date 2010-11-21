На детском Евровидении победила песня "Мама"

Юный артист из Армении стал победителем детского конкурса "Евровидения", проводившегося в Минске.

Владимир Арзуманян с песней "Мама" набрал максимальное число баллов – 120, опередив дуэт из России "Волшебный микрофон", выступавшей с композицией Boy and girl.

Третье место занял представитель Сербии.

В детском конкурсе "Евровидения" в столице Белоруссии приняли участие представители 14 стран, финал и две репетиции посетили около 40 тысяч человек.

Представительница Украины с песней "Мой самолет" и 28 баллами - на 14-м месте.