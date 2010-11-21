На детском Евровидении победила песня "Мама"
08:39, 21 ноября 2010Разное
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Ее исполнил мальчик из Армении
Юный артист из Армении стал победителем детского конкурса "Евровидения", проводившегося в Минске.
Владимир Арзуманян с песней "Мама" набрал максимальное число баллов – 120, опередив дуэт из России "Волшебный микрофон", выступавшей с композицией Boy and girl.
Третье место занял представитель Сербии.
В детском конкурсе "Евровидения" в столице Белоруссии приняли участие представители 14 стран, финал и две репетиции посетили около 40 тысяч человек.
Представительница Украины с песней "Мой самолет" и 28 баллами - на 14-м месте.
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