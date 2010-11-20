Porsche Cayenne врезался в дерево и загорелся: погибли пять человек
11:08, 20 ноября 2010Разное
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ДТП в Броварах
Сегодня, в 4 часа 50 минут, в городе Бровары Киевской области на перекрестке улиц Киевская и Гагарина водитель автомобиля "Porsche Cayenne" не справился с управлением, съехал в кювет, где совершил наезд на дерево. После этого автомобиль загорелся.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
В результате ДТП водитель и четыре его пассажира погибли на месте происшествия. Ведется следствие.
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