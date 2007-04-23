12 жильцов общежития в Киевской области попали в больницу
08:48, 23 апреля 2007Разное
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Диагноз - пищевая интоксикация
Вчера в 13.00 в инфекционное отделение Боярской центральной районной больницы (Киевская область) с диагнозом “пищевая интоксикация” были госпитализированы 12 жильцов общежития с.Гуровщина Киево-Святошинского района.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, предварительная причина отравления - употребление некачественных продуктов питания домашнего изготовления. Состояние здоровья госпитализированных - средней степени тяжести.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС Украины в Киевской области.
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