12 жильцов общежития в Киевской области попали в больницу

Диагноз - пищевая интоксикация

Вчера в 13.00 в инфекционное отделение Боярской центральной районной больницы (Киевская область) с диагнозом “пищевая интоксикация” были госпитализированы 12 жильцов общежития с.Гуровщина Киево-Святошинского района. Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, предварительная причина отравления - употребление некачественных продуктов питания домашнего изготовления. Состояние здоровья госпитализированных - средней степени тяжести. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС Украины в Киевской области.

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