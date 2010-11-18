Со дна Днепра подняли казацкое судно XVIII века

17 ноября в Запорожье со дна Днепра гидроархеологи подняли со дна Днепра казацкое судно периода русско-турецкой войны 1735-1739 гг.

По словам директора ГП "Южгидроархеология" Валерия НЕФЕДОВА, 18-метровое козацкое судно типа "дуб" - одно из тех, которые активно и успешно использовались запорожцами для сражений против Османской империи на Черном море, а сейчас считаются прообразами суден современной морской пехоты.

"Козацкая лодка "дуб", построена в XVIII веке и выполнена в лучших традициях судостроения запорожских козаков: несмотря на то, что почти весь ее корпус сделан из дуба, она легка и маневренна", - пояснил В. НЕФЕДОВ.

По его словам, поднятое со дна Днепра судно, сохранилось почти на 80 процентов благодаря тому, что в течение почти трех столетий было укрыто песком и илом. Обнаружили боевой корабль еще в 1999 году, но средства на то, что бы поднять его со дна Днепра и начать консервацию удалось изыскать только сейчас.

После консервации казацкий "дуб" планируется передать в музей древнего судоходства на Хортице, где уже хранится несколько старинных козацких кораблей, поднятых со дна Днепра в районе Хортицы за последние 10 лет.