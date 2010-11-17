Трехметровый астероид пролетел ночью рядом с Землей

Астрономы из американской обсерватории Маунт-Леммон обнаружили астероид диаметром около 3 метров, который утром в среду пройдет практически вплотную с Землей, сообщил РИА "Новости"астроном Леонид Еленин из Института прикладной математики имени Келдыша.

Астероид, получивший обозначение 2010 WA, был обнаружен во вторник утром, говорится в материалах базы данных малых тел Солнечной системы НАСА. Около полуночи вторника небесное тело со скоростью 12 километров в секунду пролетело в 265 тысячах километрах от Луны и под утро минует Землю на расстоянии 38,13 тысячи километров, что лишь на 2 тысячи километров выше орбит геостационарных спутников.

Еленин отметил, что, согласно новым данным, астероид пройдет в 33 тысячах километров - то есть даже ближе геостационарных орбит. "Правда, точка сближения будет примерно на 45 градусах северной широты - далеко от зоны геостационаров (геостационарные спутники вращаются в плоскости экватора)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, трехметровый астероид принадлежит семейству Аполлона - группе астероидов, которые пересекают орбиту Земли. Даже в случае если он войдет в атмосферу Земли, он не создаст никакой угрозы - астероиды такого размера полностью разрушаются в атмосфере.

Визит астероида предваряет массовое "вторжение" космических "гостей" - в ночь на 18 ноября достигнет максимума осенний звездопад - метеорный поток Леониды.

Этот звездный дождь можно видеть в небе каждый год в середине ноября, когда Земля проходит сквозь поток пылевых частиц, летящих по орбите породившей их кометы Темпеля-Туттля. Название "Леониды" он получил потому, что его радиант - точка на небе, из которой, с точки зрения наблюдателя, "падают" метеоры - находится в созвездии Льва.

Во время максимума на небе можно будет видеть до 100 падающих звезд в час.