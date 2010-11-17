Как назвать собаку Путина?

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Владимира Путина Дмитрий Песков предложил россиянам придумать кличку для новой собаки руководителя российского правительства, сообщает РИА Новости.

Щенка Путину подарил его болгарский коллега Бойко Борисов. Изначально самца каракачанской болгарской овчарки звали Йорго, однако российский премьер решил переименовать щенка. По словам Пескова, новую кличку Путин еще не придумал и рассмотрит варианты которые россияне пришлют ему на сайт.

Щенка каракачана вырастили в личном питомнике Борисова и подарили Путину во время его визита в Болгарию, после переговоров на итоговой пресс-конференции. Каракачанские собаки – выносливая пастушеская порода, издревле преданный и надежный спутник балканских крестьян и скотоводов.