Убит глава сицилийской мафии в Канаде

В Монреале застрелен 86-летний глава преступного клана Николо Риззуто. Он был убит в своем доме, в солярии, выстрелом через окно. По всей видимости, убийца спрятался в роще неподалеку от виллы и ждал удобного случая, чтобы выстрелить, передает Associated Press.

Н.Риззуто эмигрировал из Италии в Канаду в 1954 году. Его считают "крестным отцом" сицилийской мафии в Монреале. Созданная им преступная группировка устранила конкурирующие банды, такие как клан Котрони, и взята под контроль незаконную торговлю наркотиками в регионе. Позднее группировка Н.Риззуто распространила свое влияние и на легальный бизнес. Ей принадлежали ряд кафе и ресторанов, а также строительных компаний.

Большая часть группировки была обезврежена канадской полицией во время рейдов в 2006 году и с того времени теряет влияние.

За последнее время были убиты несколько членов семьи Н.Риззуто. Так, 28 декабря 2009 г. был застрелен его внук. Сын убитого криминального авторитета, Вито Риззуто, отбывает срок в тюрьме штата Колорадо, США по обвинению в вымогательстве.