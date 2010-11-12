В новом таджикском алфавите не будет четырех русских букв

Опубликован проект нового таджикского алфавита, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на правительственную газету "Джумхурият". В комментарии директор института языка и литературы Академии наук Таджикистана Сайфиддин Назарзода мотивировал сокращение количества букв в таджикском алфавите с нынешних 35 до 31.

В частности, предлагается исключить из алфавита буквы "Е", "Ё", "Ю" и "Я". По мнению Назарзода, эти буквы введены в таджикский алфавит во времена СССР вследствие русификации национальных алфавитов. "Эти буквы не свойственны правилам таджикского языка и их правописание не соответствуют нынешним нормам", - отметил ученый.

В 90-х годах из таджикского алфавита уже были исключены буквы "Ц", "Щ" и "Ь".

Кроме того, в таджикском обществе все еще продолжаются дискуссии о возвращении к персидской письменности. Правда, как заявил недавно председатель Комитета по терминологии при правительстве Таджикистана, вопрос перехода с кириллицы на персидскую письменность властями Таджикистана не обсуждается.