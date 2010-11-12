Умение читать может вытеснять из мозга другие навыки

Мозг человека в процессе обучения чтению перераспределяет ресурсы для решения этой непростой задачи, и областям, отвечающим за другие навыки, приходится "потесниться", сообщили авторы статьи, опубликованной в четверг в электронной версии журнала Science.

Чтение - относительно недавнее явление в жизни человека, и поэтому, по современным представлениям, человеческий мозг подстраивается под этот навык "на ходу", в процессе обучения, а не опирается исключительно на эволюционно более древние механизмы обработки визуальной информации.

Станислас Дегаэне (Stanislas Dehaene) из Национального института здоровья и медицинских исследований (Франция) и его коллеги решили проверить, как именно умение читать влияет на функционирование мозга, и обнаружили целый ряд изменений в реакциях на стимулы различной природы.

"Эти в основном положительные изменения не отменяют того, что умение читать, как и другие сложные навыки, также приводит к эффектам "конкуренции" (навыков) в области коры. В области, отвечающей за распознавание печатного текста, изображения шахматной доски и лиц вызывали значительно меньшую активность. Интригующая возможность того, что наше умение читать развивается в ущерб способности воспринимать лица, будет рассмотрена в дальнейших исследованиях", - приводит текст РИА "Новости".

Ученые собрали группу из 63 португальцев и бразильцев, 11 из которых не умели читать, 22 научились этому уже во взрослом возрасте, а все остальные - в детстве, когда учились в школе. При этом, как отмечают сами авторы, они намеренно работали не с "высокообразованными студентами университетов", которые обычно оказываются добровольцами в нейроисследованиях, а с обычными людьми.

После оценки навыков чтения у всех участников эксперимента Дегаэне и его коллеги с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии следили за реакцией мозга на различные стимулы, в частности, на изображения лиц и других объектов, устные и печатные тексты и математические задачи.

Исследователи выяснили, что умение читать, вне зависимости от того, когда оно возникло, действительно сильно влияет на реакции мозга на эти стимулы. Во-первых, оно усложняет организацию зрительной зоны коры головного мозга. Во-вторых, у умеющего читать человека практически вся сеть нейронов, отвечающая за восприятие устной речи, в левом полушарии активируется и печатным текстом.

"Таким образом, чтение, будучи относительно недавним культурным изобретением, по эффективности сравнивается с самым эволюционно развитым каналом коммуникации человека - речью", - пишут авторы статьи.

Кроме того, умение читать положительно влияет на процесс обработки устной речи, усиливая работу фонологической области в части височной доли, относящейся к слуховой ассоциативной коре (planum temporale).

Ранее ученые из Колумбии и Великобритании, проведя свое исследование на группе колумбийских партизан, обучившихся грамоте только по достижении зрелого возраста, выяснили, что обучение чтению и письму изменяет структуру мозга, увеличивая плотность серого и белого вещества в некоторых его отделах.