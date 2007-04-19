Мороз лезет в евроокно: ПАСЕ отбивается еврошваброй

Печально наблюдать, как некогда авторитетный политик теряет остатки былого достоинства, роняет своей нездоровой навязчивостью ладно бы свой, но имидж Украины. В период политического кризиса международные эксперты ему деликатно дали понять: чтобы он приостановил свой пыл в продуцировании разного рода обращений в международные организации. Такие обращения должны исходить от исполнительной власти, а если уж их пишут политические силы, то они должны иметь консолидированный характер. Мороз не внял: теперь он едет на ассамблею ПАСЕ.

Президент парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден не намекнул, а прямо сказал, что председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз не сможет выступить на дебатах по Украине на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. В этом – ничего личного, ПАСЕ – высочайший стандарт демократии и безупречная процедура, согласно ей политики на слушаниях должны иметь дело с исполнительной властью и с теми, кого на Ассамблею пригласили. Если исходить из логики ПАСЕ, Мороз в данном случае – заинтересованная сторона конфликта, и его присутствие не предусмотрено. От высшей исполнительной власти Украины накануне слушаний выступил премьер-министр и, возможно, во время слушаний выступит министр иностранных дел. Сан Санычу не сказали, что вы – плохой, ему дипломатично сказали, сорри, а мы вас не ждем. Это смешно для политиков, но не обидно или не так понятно для Сан Саныча. И Мороз упрямо едет…

Вряд ли ему удастся увидеться с серьезными политиками, вряд ли с его-то репутацией (предательство дурно пахнет не только дома, но и за границей) ему удастся надавить на общественное мнение. Наверное, он хочет потолкаться в кулуарах, посидеть на балконах. Сказать, что, мол, Президент, плохой парень, а мы, хорошие парни, хотим удержать страну на рельсах парламентской республики. Может, даже кто-то ему поверит… Может, даже он натянет кое-какого общественного мнения. Но если ПАСЕ примет решению в пользу Президента, то Сан Санычу полезно будет получить этот урок демократии именно в Страсбурге.

Лена Мигачева, Одесса