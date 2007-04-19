Мороз лезет в евроокно: ПАСЕ отбивается еврошваброй
Печально наблюдать, как некогда авторитетный политик теряет остатки былого достоинства, роняет своей нездоровой навязчивостью ладно бы свой, но имидж Украины…
Печально наблюдать, как некогда авторитетный политик теряет остатки былого достоинства, роняет своей нездоровой навязчивостью ладно бы свой, но имидж Украины. В период политического кризиса международные эксперты ему деликатно дали понять: чтобы он приостановил свой пыл в продуцировании разного рода обращений в международные организации. Такие обращения должны исходить от исполнительной власти, а если уж их пишут политические силы, то они должны иметь консолидированный характер. Мороз не внял: теперь он едет на ассамблею ПАСЕ.
Президент парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден не намекнул, а прямо сказал, что председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз не сможет выступить на дебатах по Украине на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. В этом – ничего личного, ПАСЕ – высочайший стандарт демократии и безупречная процедура, согласно ей политики на слушаниях должны иметь дело с исполнительной властью и с теми, кого на Ассамблею пригласили. Если исходить из логики ПАСЕ, Мороз в данном случае – заинтересованная сторона конфликта, и его присутствие не предусмотрено. От высшей исполнительной власти Украины накануне слушаний выступил премьер-министр и, возможно, во время слушаний выступит министр иностранных дел. Сан Санычу не сказали, что вы – плохой, ему дипломатично сказали, сорри, а мы вас не ждем. Это смешно для политиков, но не обидно или не так понятно для Сан Саныча. И Мороз упрямо едет…
Вряд ли ему удастся увидеться с серьезными политиками, вряд ли с его-то репутацией (предательство дурно пахнет не только дома, но и за границей) ему удастся надавить на общественное мнение. Наверное, он хочет потолкаться в кулуарах, посидеть на балконах. Сказать, что, мол, Президент, плохой парень, а мы, хорошие парни, хотим удержать страну на рельсах парламентской республики. Может, даже кто-то ему поверит… Может, даже он натянет кое-какого общественного мнения. Но если ПАСЕ примет решению в пользу Президента, то Сан Санычу полезно будет получить этот урок демократии именно в Страсбурге.
Лена Мигачева, Одесса