ЕДАПС будет делать документы для сотрудников Интерпола

Генеральная ассамблея Международной организации уголовной полиции («Интерпол») на своем заседании 8 ноября 2010 г. утвердила производителем электронных (биометрических) проездных документов для своих сотрудников - паспортов и идентификационных карт - украинский консорциум «ЕДАПС». Об этом сообщил сегодня во время презентации в Киеве член Совета директоров консорциума «ЕДАПС» Георгий БЕЙЛИН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, разработанные украинскими специалистами и утвержденные на заседании Ассамблеи Интерпола электронные паспорта и пластиковые идентификационные карты содержат микрочип с персональными, в том числе и биометрическими данными его владельца. Также в обеих документах Интерпола используются суперсовременные голографические защитные элементы, которые невозможно подделать и которые обеспечивают легкость в определении подлинности документа невооруженным глазом.

На пресс-конференции в Киеве была презентована уникальная промышленная система: оборудование для работы с биометрическими данными и установка по лазерной гравировке и электронной персонализации идентификационных документов. Данная система полностью разработана учеными и технологами консорциума «ЕДАПС».

По информации члена Совета директоров консорциума, в процессе персонализации на ID-карту вносится фотография владельца, его идентификационные данные, личная подпись, отпечатки пальцев и пр.

Как отметил Г.БЕЙЛИН, во всем мире такое оборудование считается одним из самых высокотехнологических по сложности разработки, при этом, по его словам, при высоком качестве исполнения персонализационные системы, разработанные «ЕДАПС», в разы дешевле зарубежных аналогов.

Г.БЕЙЛИН также отметил, что консорциум на сегодня является лидером по разработке ряда новейших технологий, в частности голографической защиты, что позволяет ему принимать участие практически во всех международных тендерах.

По его информации, уже сегодня консорциум осуществляет ряд проектов за границей. В частности, по словам Г.БЕЙЛИНА, «ЕДАПС» был разработан биометрический реестр населения Кении, содержащий информацию, включая отпечатки пальцев, о более 20 млн. граждан данной страны, а также осуществляется производство водительских удостоверений для такой густонаселенной страны как Пакистан. Всего на данное время, по оценке Г.БЕЙЛИНА, «ЕДАПС» поставляет свою продукцию более 26 странам.

По словам члена Совета директоров консорциума, «ЕДАПС» также разработал прототип украинского биометрического паспорта для выезда за рубеж, который успешно прошел тестирование в ведущих мировых лабораториях и получил одобрение ICAO (Международной организации гражданской авиации). По словам Г.БЕЙЛИНА, консорциум готов уже сегодня без привлечения государственного финансирования и каких-либо иностранных технологий заняться выпуском данных документов для украинских граждан.

*** Консорциум «ЕДАПС» обладает самыми современными и полностью сертифицированными мощностями, включая одно из крупнейших производств по выпуску и аутсорсингу персонализации платежных карт VISA и MasterCard.

Паспорта и идентификационные документы, производимые «ЕДАПС», были признаны ICAO и ОБСЕ одними из лучших в мире. Водительские права, выпускаемые консорциумом, заслужили высокую оценку Европейского Союза. Консорциум «ЕДАПС» является разработчиком уникальной системы идентификации бриллиантов и ювелирных изделий, производителем паспортов всемирно известной компании De Beers.