КИУ – Комитет избирателей Украины или Комитет политтехнологов Украины?

Для любой общественной организации безукоризненная репутация и раскрученность названия – это признак высшего сорта и высоких достижений в сфере своей деятельности.

К рекомендациям таких организаций прислушиваются, им доверяют, их выводы и заявления прямо влияют на развитие тех или иных событий.

Такой организацией всегда был Комитет избирателей Украины. Это название стало известно едва ли не каждому украинцу, который хоть раз принял участие в голосовании начиная с 1994 года.

Пик популярности КИУ пришелся на Помаранчевую революцию, когда тысячи наблюдателей от этой организации профессионально и самоотверженно боролись с фальсификациями на президентских выборах 2004 года и в конце концов побороли их.

Однако позже стали появляться все больше вопросов относительно деятельности КИУ, на которые непросто ответить однозначно. Стало заметно, что руководство комитета не стесняется сурово смотреть на деятельность одних политических сил во время выборов и “не замечать” ошибок или злоупотреблений других. Следовательно КИУ от организации, которая призвана быть «сторожевым псом» для нечистых на руку политиков, дрейфовала к обслуживанию интересов отдельных политических деятелей во время избирательных кампаний.

Наверное, впервые это было отмечено во время досрочных выборов киевского городского председателя в 2008 году. Тогда КИУ в открытую ассистировала команде Леонида Черновецкого. Например, тогдашний кандидат в мэры Вадим Гладчук на одной из пресс-конференций прямо раскритиковал деятельность КИУ.

“Эта организация работает на Черновецкого и озвучивает темники, созданные его командой”, - говорил тогда Гладчук.

Немногие тогда поверили этой информации, но по странному стечению обстоятельств КИУ после второй победы Черновецкого заявил, что голосование и подсчет голосов на выборах мэра Киева и Киевсовета состоялись прозрачно и свободно.

И это при том, что о фальсификациях, массовом применении административного ресурса и подкупа избирателей заявляли и в БЮТ и в Блоке Кличко и в «Народной самообороне» тогдашнего министра внутренних дел Юрия Луценко. Не захотели увидеть в КИУ ни волпиющих фактов исчезновениядесятков домов из реестра избирателей, ни выявления целых грузовиковс продуктовыми наборами от кандидата Черновецкого, ни запрета киевской власти на размещение политической рекламыоппонентов мэра.

Создавалось впечатление, что КИУ активно помогал Ющенко и Черновецкому устроить, как тогда говорили, «Сталинград» для Юлии Тимошенко и кандидата в мэры Киева от БЮТ Александра Турчинова. Политические эксперты не раз писали о том, что эта политическая технология была разработана и воплощена в жизнь под руководством главы АП Виктора Балоги и была направлена на разрушение имиджа Тимошенко в канун президентских выборов. Стратегический план Ющенко и Балоги тогда заключался в том, чтобы любой ценой «утопить Юлю» и вместо нее выйти с Януковичем во второй тур.

Позже, опять таки по странному стечению обстоятельств, КИУ активно работал на досрочных выборах в Тернопольский областной совет, которые тогдашняя администрация президента Ющенко и ее председатель рассматривали как второй этап «Сталинграда» для БЮТ. Собственно, и те далеко не самые прозрачные выборы КИУ призналдемократичными.

При этом председатель КИУ Игорь Попов не стеснялсяделать политтехнологические заявления, выгодные Администрации президента о том, что «результаты выборов в Тернопольский облсовет могут стать началом конца "победного шествия" Юлии Тимошенко».

А через несколько дней после этого Попова назначат девятым заместителем главы АП Балоги – несмотря на то, что их должно было быть шесть.

«Украинская правда» тогда написала – «последнее назначение (Игоря Попова) выглядит как плата за лояльность возглавляемого им Комитета избирателей к результату выборов в Тернополе».

Следующие президентские выборы 2010 года КИУ тоже призналсвободными и прозрачными. Хотя в том же таки Крыму в судебном порядке были доказаны факты массовых фальсификаций.

И вот в Украине 31 октября 2010 года прошли местные выборы. Здесь КИУ было замечен в систематическом подигрывании одному из кандидатов в мэры Харькова Геннадию Кернесу. Так, во время самой избирательной кампании КИУ активно распространял свои информационные материалы с красноречивым заглавием: «Больше всего шансов стать мэром Харькова – у Кернеса».

Показательно, что на этот опрос по всем ведущим Интернет-СМИ Украины были закуплены недешевые рекламные баннеры, что, как правило, является признаком запуска специальной политической технологии. Сам же председатель КИУ Александр Черненко заверял, что помешать победе кандидата от Партии регионов Кернеса может «лишь возникновение чрезвычайных ситуаций и радикальное ухудшение социально-экономической ситуации в городе, что маоловероятно».

Сразу же после 31 октября, КИУ первым поспешилзаявить о якобы победе Кернеса на выборах мэра Харькова по данным их параллельного подсчета голосов. Тогда, например, как авторитетная компания GFK Ukraine по результатам проведенного в Харькове экзит-пола показала победу кандидата от «Батькивщины» Арсена Авакова.

Поэтому и возникает вопрос, не превращается ли КИУ из Комитета избирателей Украины в Комитет политтехнологов Украины? Ведь всегда есть искушение раскрученный бренд максимально монетизировать. Особенно пока на него есть спрос, уже пусть не среди избирателей, а среди денежных политиков.

Вот и тот же Игорь Попов в настоящее время работает заместителем председателя партии «Единый центр» Виктора Балоги. А партий у нас много, и некоторые из них могут сделать весьма интересные предложения нынешним лидерам КИУ.

Владимир Поляков