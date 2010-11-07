8 киевских милиционеров выгонят за то, что "проштрафились" на выборах
08:41, 07 ноября 2010Разное
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Информация МВД
В Киевской области за неподобающее несение службы по охране общественного порядка во время проведения выборов подготовлены материалы на увольнение 8 работников милиции.
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области.
В то же время в ОСО отметили, что "за образцовое исполнение своих служебных обязанностей 60 работников милиции будут поощрены".
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