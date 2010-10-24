Родные погибших требуют честного следствия для сына прокурора

Вчера перед прокуратурой Днепропетровской области прошла акция жителей города с требованием честного и прозрачного расследования дела о ДТП с участием сына прокурора одного из районов, в результате которого погибли три женщины.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие несколько десятков людей – родственники погибших и пострадавшие в других ДТП.

Участники акции передали свои требования о справедливом наказании виновных в ДТП, а также заявили о продолжении пикета в следующую субботу.

Как сообщал УНИАН, 20 октября в 6.40 в Днепропетровске водитель джипа совершил наезд на пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора на пешеходном переходе посреди проезжей части. Водитель с места ДТП скрылся. В результате ДТП погибли три женщины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Водитель оказался сыном прокурора одного из районов города.

22 октября Бабушкинский районный суд Днепропетровска продлил до 10 суток срок содержания под стражей водителя.