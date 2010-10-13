Янукович поручил Прокуратуре повысить спрос со всех водителей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что правительство усилит контроль за автоперевозчиками.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня после посещения в больнице пострадавших в автокатастрофе в Днепропетровской области.

"Мы обязательно проверим лицензии, состояние подвижного состава. Такой комплексный подход обязательно будет", – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Украины также сообщил, что семья каждого погибшего в ДТП получит по 100 тысяч гривень.

Кроме того, по его словам, будет сделан ремонт больницы в Марганце, где сейчас находятся пострадавшие в автокатастрофе. “Я считаю, мы обязательно сделаем ремонт больницы с заменой определенной части оборудования, инвентаря и так далее”, – отметил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ также добавил, что на уровне правоохранительных органов будет обязательно рассмотрен вопрос ужесточения ответственности за нарушение правил дорожного движения. “Я дал такое поручение Генеральной прокуратуре. Скорее всего, будет принято решение об ужесточении ответственности водителей любых транспортных средств”, – сказал он.

По словам Президента, также будет изучено законодательство других стран относительно ответственности за нарушение правил проезда на сигналы светофоров и семафоров. "Мы рассмотрим этот вопрос. Это ужасный случай, на который, безусловно, нужно также и отвечать – жестко", – убежден В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2010 в 09.02 на перегоне Блок-пост 114 км - Марганец (Днепропетровская обл.) на переезде, оборудованном звуковой и светофорной сигнализацией, произошло столкновение локомотива ВЛ-8 № 1583 с рейсовым автобусом.

По уточненным данным, в автобусе, который столкнулся с локомотивом в Марганце, находился 51 человек, 42 из которых погибли.