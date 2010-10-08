Есть у народа достиженья и обычаи, но главное из них, конечно, двуязычие
22:57, 08 октября 2010Разное
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Песнь о двуязычии
«Двуязычие – великое достижение украинского народа». (Из законопроекта о языках, подготовленного Партией регионов, неокоммунистами и Блоком Литвина).
Є в нашого народа всяческі обичаї
І достіженья разні – крупні і малі.
Но саме важне з них – конєшно, двуязичіє,
Що закріпилось міцно в городі й селі.
Нова порода в світі – наші гражданє:
Крім пари вух, очей і двох яєць
Неоціненна річ імєєтся у каждого –
Два довгих язика, но й ето не конець!
Пообіцяла ще таке Адміністрація:
До ’Лімпіади Зімнєй (двадцять другий рік) –
Щоб наступила повна сетісфакція, –
Два члена буде мати кожен чоловік.
Народное творчество
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