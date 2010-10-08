Есть у народа достиженья и обычаи, но главное из них, конечно, двуязычие

Песнь о двуязычии

«Двуязычие – великое достижение украинского народа». (Из законопроекта о языках, подготовленного Партией регионов, неокоммунистами и Блоком Литвина).

Є в нашого народа всяческі обичаї

І достіженья разні – крупні і малі.

Но саме важне з них – конєшно, двуязичіє,

Що закріпилось міцно в городі й селі.

Нова порода в світі – наші гражданє:

Крім пари вух, очей і двох яєць

Неоціненна річ імєєтся у каждого –

Два довгих язика, но й ето не конець!

Пообіцяла ще таке Адміністрація:

До ’Лімпіади Зімнєй (двадцять другий рік) –

Щоб наступила повна сетісфакція, –

Два члена буде мати кожен чоловік.

Народное творчество

