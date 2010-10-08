В 12 тернопольских замках восстановят старую фортификацию

12 замков Тернопольской области будут охвачены программой возобновления и развития фортификационных сооружений, рассчитанной до 2015 года. Об этом заявил председатель Тернопольской областной государственной администрации Михаил ЦЫМБАЛЮК в интервью журналу «Профиль».

«Мы планируем, что в программу войдет еще восемь объектов. Рассчитываем, что к 2015 году мы однозначно должны эти объекты восстановить и создать единую карту туристических маршрутов по нашим крепостям, замкам и дворцам», – рассказал губернатор.

В Тернопольской области находится треть всех древних фортификационных сооружений, замков и дворцов Украины. Финансирование программы восстановления будет осуществляться за счет государства и местных ресурсов. «На реконструкцию будут использованы местные стройматериалы, из которых, собственно, и сооружались здесь замки, причем их местная власть выделит бесплатно», - подчеркнул М.ЦЫМБАЛЮК.

Губернатор также рассказал, что в Вишневецком замке планируется создать музей картин одного из самых известных художников Украины, уроженца Тернопольщины Ивана МАРЧУКА. «В ближайшее время будет проведен бал, для участия в котором пригласим всех, кому небезразлична судьба этого великолепного дворца, и кто готов содействовать его возрождению. Конечно, пригласим и Ивана МАРЧУКА. Тогда и обсудим все вопросы: и о площадях, где будут экспонироваться полотна, и об апартаментах для Мастера и гостей замка, и о создании классов, в которых он бы мог давать желающим свои уроки мастерства», – поделился М.ЦЫМБАЛЮК.