В крымских горах погиб российский альпинист

Вчера в Крыму поблизости г. Ялта на горе Машанка Кая-сы погиб альпинист – гражданин России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, трое российских альпинистов проводили несанкционированное восхождение на скалу высотой около 150 м. Из-за падения камня один альпинист погиб, двое из-за повреждения страховых веревок самостоятельно не могли добраться до подножия горы.

В 22 ч. 30 мин. бойцы подразделения Государственной специализированной аварийно-спасательной службы поиска и спасения туристов МЧС сняли со скалы двух альпинистов в удовлетворительном состоянии. Тело погибшего альпиниста было закреплено на скале, снять его планируется 9 апреля.