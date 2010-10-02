Задержанную в США россиянку назвали "самым сексуальным хакером" (фото)

Арестованная по обвинению в соучастии в хищении миллионов долларов из американских банков россиянка Кристина Свечинская "самый сексуальный хакер", пишут американские СМИ, следящие за развитием этого дела.

Среди арестованных в четверг - 21-летняя Кристина Свечинская - "самая сексуальная из хакеров", пишет одно из крупнейших интернет-изданий США Huffington Post.com. "Кристина Свечинская, сексуальная русская девушка-хакер, - новая Анна Чапман?" - под таким заголовком публикует статью The New York Observer, в завершение все же придя к выводу, что неудобная для английского слуха фамилия не позволит ей выиграть гонку за популярность.

Судя по страничке Кристины на сайте "Одноклассники.ру", она приехала в США из Ставрополя, пишет РИА "Новости".

По данным прокуратуры США, Кристина "была нанята в мошенническую организацию для перевода денег, в которой состояло более двух десятков человек, и имела контакты с компьютерными хакерами и лицами, которые могли обеспечивать фальшивыми паспортами".

"Предположительно, Свечинская открыла пять счетов на свое имя, а также на вымышленные имена "Анастасия Опокина" и "Светлана Макарова" в банках "Бэнк оф Америка" (Bank of America) и "Ваковия" (Wachovia), на которые мошенническим путем были переведены со счетов трех потерпевших свыше 35 тысяч долларов, из которых примерно 11 тысяч были успешно сняты", - говорится в материалах обвинения.

Федеральное бюро расследований США опубликовало список лиц, разыскиваемых за хищение 70 млн долл. из банков США. Среди обвиняемых граждане России, Молдавии, Украины, Белоруссии, Казахстана.