На Волыни пешеход дважды попал под колеса авто
Погиб на месте ДТП
На Волыни пешеход дважды попал под колеса автомобилей. От полученных травм он умер на месте ДТП. Трагедия произошла вчера, 29 сентября, в Любомльском районе на шоссе Киев-Ковель-Ягодин вблизи села Старовойтово.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, водитель, житель пгт Клевань Ривненской области, управляя автомобилем "Фиат-Дукато", двигаясь в направлении госграницы, сбил 32-летнего пешехода, жителя села Миловань Любомльского района. Мужчина шел по середине проезжей части дороги. После этого на потерпевшего наехал автомобиль "Рено", который двигался за автомобилем "Фиат-Дукато". В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия. Продложается следствие.