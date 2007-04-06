На Харьковщине маршрутка врезалась в грузовик: есть пострадавшие

Возле села Тарановка Змиевского района Харьковской области на автодороге Мерефа-Павлоград водитель маршрутного такси не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком, водитель которого на обочине проводил ремонтные работы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.