«Крымтроллейбус» обещают сделать прибыльным

Власти автономии сделают всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки возродить республиканское производственное предприятие «Крымтроллейбус» и вывести его из разряда убыточных. Об этом, встретившись с руководством и работниками предприятия, заявил новый лидер симферопольской команды Партии регионов Виктор Агеев.

«Крымское правительство имеет серьёзные планы возрождения уникального республиканского предприятия «Крымтроллейбус», которое проходит процедуру санации. Мы не просто не позволим его обанкротить, но и сделаем прибыльным, причём в сжатые сроки», - отметил Виктор Агеев.

По его словам, из стабилизационного фонда государственного бюджета уже поступило 142 миллиона гривен для приобретения шестидесяти одного нового троллейбуса, более сорока четырех миллионов гривен украинское правительство выделило на модернизацию предприятия. В частности, в техническое переоснащение троллейбусной линии Симферополь – Алушта – Ялта будет инвестировано в текущем году более тридцати пяти миллионов.

«Эти средства – лишь первый шаг к стабилизации работы крымского предприятия. В течение трех лет будет закуплено триста единиц техники, в том числе для горных трасс, реконструированы двадцать две тягловые подстанции. Крымское правительство Василия Джарты разработало перспективную программу развития троллейбусного транспорта на полуострове как самого экологически чистого и безопасного. Именно таким он и должен быть на курортном полуострове - жемчужине Украины,» - заявил Виктор Агеев.

Политик также подчеркнул, что, президент Виктор Янукович и уделяет особое внимание масштабной реконструкции крымских дорог.

«Из стабилизационного фонда государственного бюджета до конца года Крым получит пятьсот миллионов гривен на социально-экономическое развитие, в том числе 137 миллионов – на ремонт дорог. Сто двадцать миллионов гривен будет потрачено на ремонт автомобильных дорог в крымской столице», - рассказал Виктор Агеев.

Благодаря этому, по свидетельству нового лидера симферопольской команды Партии регионов, будет приведена в порядок не только центральная часть Симферополя, но городские микрорайоны, в частности, Маршала Жукова, Маршала Василевского, Героев Сталинграда, Залеская, улицы Козлова, Желябова, Зои Жильцовой, Лермонтова.