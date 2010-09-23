«Субару» разгромил два ресторана на Подоле (фото)

В среду в 5.30 на улице Сагайдачного, 10 в Киеве произошла авария. Автомобиль Subaru-Forester в буквальном смысле влетел сразу в 2 ресторана — «Цимес» и «Сепия Паб».

К счастью, так рано заведения еще не работали, и никто сильно не пострадал, хотя один охранник все же получил легкие травмы — на него обвалилась картонно-деревянная крыша снесенной летней площадки.

Как рассказал газете "Сегодня" охранник ресторана «Цимес», за рулем авто был парень, рядом с ним сидела девушка. Молодые люди, врезавшись в летнюю площадку, а потом и в кирпичную стену заведения, как ни в чем не бывало вышли из машины и убежали… Позже на место происшествия приехали милиция и директор ресторана. «ГАИ оттащило авто, а у нас осталась разруха. Еще не успели точно оценить ущерб, но нам поломали множество антиквариата, и чтобы восстановить заведение, необходимо не менее 50 тысяч долларов», — рассказала директор «Цимеса» Валерия Моргуновская. Чуть меньше, в 150 тысяч гривен, оценивают свой ущерб во втором заведении — «Сепия Пабе». «Мы уже написали заявление о материальном ущербе на 150 тысяч гривен», — сказал нам администратор заведения Евгений. Тут водитель разнес летнюю площадку со столами, стульями, вывесками... Как рассказали нам в ГАИ, личность владельца авто уже установлена — он прописан в Виннице, правда, он ли был вчера за рулем, не известно. В ресторанах переживают, что водитель может легко откупиться, если подаст машину в розыск (мол, за рулем был не он) — тогда некому будет покрывать стоимость ремонта в заведениях. Сейчас оба ресторана не работают.