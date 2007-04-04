Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом: погиб человек

Неподалеку от села Елизаветовка Приморского района Запорожской области на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение автомобиля «Мицубиси – Паджеро» с пассажирским поездом №69 «Москва-Бердянск».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек и один человек с травмами средней степени тяжести госпитализирован в центральную районную больницу. Пострадавших среди пассажиров поезда нет. Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия - нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения при пересечении железнодорожного переезда.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Запорожской области.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 10 человек и 134, - травмированы.