Хозяин питбуля покусал полицейских

Гражданин Португалии 35 лет, остановленный полицией на улице из-за того, что его питбуль гулял без поводка и намордника, попытался натравить собаку на служителей порядка, а после того, как питбуль не послушался и просто убежал, вступил в схватку сам: укусил одного полицейского и сломал палец другому, передает агентство Reuters.

Инцидент произошел в бедном квартале Лиссабона - Кове. Напавшего на полицейских мужчину скрутили. Он находится под домашним арестом. Полиция продолжает поиски убежавшей собаки.

По сведениям Reuters, португальские власти были вынуждены принять жесткие меры в отношении "опасных" собак после того, как четыре ротвейлера в марте 2007 году насмерть загрызли 60-летнюю женщину.

Лента.ру