10 сентября с Набережной Ялты (АР Крым) уже в шестой раз стартовало авторалли Prime Yalta Rally 2010, которое является этапом Кубка Европы по авторалли, этапом Чемпионата Украины по ралли и Кубком Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия гонки приняли участие председатель Верховного Совета АР Крым Владимир КОНСТАНТИНОВ, президент Автомобильной федерации Украины, глава организационного комитета Prime Yalta Rally Евгений ЧЕРВОНЕНКО и другие официальные лица.

Как отметил на пресс-конференции в Ялте Е.ЧЕРВОНЕНКО, сегодня в Большой Ялте находится около 100 тыс. туристов, которые приехали смотреть гонки.

По его словам, в Prime Yalta Rally 2010 принимают участие 64 экипажа профессиональных гонщиков из 14 стран. При этом состоится европейский зачет, в котором примут участие 30 экипажей, и украинский (34 экипажа).

Е.ЧЕРВОНЕНКО добавил, что в этом году на Prime Yalta Rally будет задействовано беспрецендентное количество автомобилей безопасности – 14, а также 3 вертолета.

«Рекламные бюджеты компаний в этом году упали в разы, но на бюджет гонки это не повлияло», - заявил Е.ЧЕРВОНЕНКО, который называет себя «идейным вдохновителем и исполнителем» гонки.

Церемонию торжественного награждения победителей Prime Yalta Rally 2010 12 сентября посетит Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ для того, что бы вручить победителям в абсолютном зачете Кубок Президента.

Е.ЧЕРВОНЕНКО прогнозирует, что уже в 2011 году Prime Yalta Rally станет этапом Чемпионата мира по ралли.

«Prime Yalta Rally тянет за собой весь автомобильный спорт. Гонка должна быть чемпионатом мира, потому что Украина моя родина…. Я сделаю все, чтобы пока я хожу по этой земле, здесь был чемпионат мира… Мы найдем компромисс с федерацией и с властями Украины по срокам, и сумеем организовать в следующем году чемпионаты мира», - подчеркнул Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Организаторами ралли выступили Автомобильная федерация Украины, проект «Червоненко Racing» и др.

Как сообщал УНИАН, впервые Yalta Rally состоялось в 2005 году. Уже тогда в 2005 году организаторы Yalta Rally поставили перед собой цель привести в Украину Кубок Европы по ралли.

Задействовав на проведение гонки лучшие спортивные и рекламные силы, организаторы добились того, что в 2006 году трассе был присвоен статус этапа Кубка Европы с одним из высочайших коэффициентов по классификации Международной автомобильной федерации, при этом без двухлетнего испытательного срока.