В Кировоградской и Полтавской областях во время охоты один охотник погиб, трое получили ранения.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области, двое местных жителей Маловисковского района охотились на пернатых, находясь в лодке посреди пруда. Спустя некоторое время один из охотников заметил уток и произвел по ним выстрел. Напуганные птицы взлетели в воздух, поэтому мужчина прицелился вверх. Но в момент выстрела его напарник, который до того сидел в передней части лодки, вдруг поднялся, в результате чего получил огнестрельное ранение в голову.

Пострадавший, 1978 года рождения, в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение Кировоградской областной больницы.

В ходе проведения проверки установлены, что мужчины имели все необходимые разрешения на охотничье огнестрельное оружие, а перед началом охоты прошли соответствующий инструктаж.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

В Полтавской области несчастный случай во время охоты произошел 5 сентября. В районе Днепродзержинского водохранилища на пернатую дичь охотились несколько человек из Днепропетровской области.

«Они стреляли в дичь из лодки. Она опрокинулась, и один из охотников утонул», - сообщил журналистам начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Михаил АНДРУСЕНКО.

Поиски тела в воде еще продолжаются.

Также начальник отдела по связям с общественностью ГУ МВД в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ сообщил, что 4 сентября в больницу Кременчуга с огнестрельным дробным ранением был доставлен 54-летний житель Кременчуга. Ранение мужчина получил, случайно выстрелив из собственного охотничьего ружья, возле села Святиловка Глобинского района.

Также 4 сентября 39-летний житель города Борисполя Киевской области, охотясь в Лубненском районе, случайно нажал на спусковой крючок ружья, в результате чего получил огнестрельное ранение левой части головы. Охотник госпитализирован.