Азаров еще сильнее запутал с налогом на недвижимость

В воскресенье вечером премьер-министр Николай Азаров появился в эфирах сразу двух ведущих отечественных телеканалов – сначала ICTV, а потом «Интера». В итоговых информационных программах обеих каналов он с гордостью рассказывал, насколько хорош собой доработанный вариант проекта Налогового кодекса, подготовленный Кабмином для окончательного утверждения Верховной Радой уже в самое ближайшее время.

И лишь одно прискорбное обстоятельство удручало и даже, можно сказать, возмущало по этому поводу Николая Яновича, о чем он не преминул сообщить в своих интервью также обоим телеканалам – это происки неких, не названных им конкретно, недоброжелателей. Которые распускают всевозможные лживые слухи насчет, в частности, норм предложенного в Налоговом кодексе налога на недвижимость.

«Вместе с тем, мы готовы – я говорил вчера на пресс-конференции – к абсолютно необоснованной критике, которая сейчас уже начала звучать, и звучит, и будет звучать, - с негодованием отметил господин Азаров в интервью каналу ICTV. – Хуже, когда абсолютная ложь используется при критике положений. Когда говорят, что вот квартиры площадью более 40 метров будут налогооблагаться. Да не будут такие квартиры налогооблагаться – нет такой нормы!».

«Рассказывают, что якобы все обладатели квартир свыше 40 квадратных метров будут платить налог на недвижимость. Это – абсолютная неправда! Поскольку нормы Налогового кодекса предусматривают введение такой ставки свыше 100 квадратных метров в городе – жилая площадь облагается, и свыше 200 квадратных метров на селе», - тоже возмущенно уточнил глава правительства в интервью «Интеру».

Итак, из вышеприведенных высказываний Азарова становится понятно, что не будут облагаться налогом на недвижимость квартиры площадью до 100 кв. м. в городе и до 200 кв. м. – в селе. Однако, как также следует из слов премьер-министра, некие злопыхатели распространяют неправдивые слухи о том, что облагаться данным налогом будут якобы квартиры горожан с площадью выше 40 кв.м.

Конечно, разница между 100 и 40 квадратными метрами очень велика, но кто же подает в народ столь будоражащую украинцев информацию? Те, кто не знает еще ответа на данный вопрос, он может показаться весьма удивительным. Источником «абсолютной лжи», как выразился Николай Азаров, является ни кто иной, как один из непосредственных его подчиненных – вице-премьер Борис Колесников.

Дело в том, что в конце августа Борис Викторович также захотел где-то в СМИ презентовать в выгодном свете правительственный проект Налогового кодекса, и он дал интервью изданию «Зеркало недели»,в котором заявил о нормах налога на недвижимость буквально следующее:

«Рабочая модель налога на недвижимость на сегодняшний день такова: 40 кв. метров на человека налогом не облагаются. У нас не так много семей из трех человек, чья квартира больше 120 кв. м. На любой лишний метр — 10 грн. налога. Это мягкая ставка. Надо привыкнуть к тому, что лишние метры придется оплачивать отдельно от коммунальных платежей. Конечно, этот налог несопоставим с ценами на квартиры, особенно в Киеве. Тем не менее, какой-то переходный период должен быть. Что касается сельской местности, то если у вас дом до 200 кв. м, то вы не платите ничего. А свыше этого — 10 грн. за каждый метр раз в год». Вряд ли кто-нибудь станет оспаривать, что из данной информации Колесникова логично сделать такой вывод: одинокие люди, проживающие в квартирах площадью более 40 кв. м. таки будут являться плательщиками налога на недвижимость. А в Украине есть немало одиноких граждан, которые живут, например, в двухкомнатных квартирах с площадью свыше 40 кв. м. – в первую очередь, это пенсионеры.

Естественно, что после публикации данного интервью Бориса Колесникова в субботу, 28 августа, журналисты, эксперты и политики принялись весьма живо обсуждать эту информацию. И, конечно же, невозможно себе представить, чтобы вице-премьер открыто объявлял в СМИ о норме в 40 кв. м., как о минимальной не облагаемой налогом площади городских квартир, затем вся страна активно ее обсуждала, а премьер-министр ничего об этом не знал. Нет, в такое трудно поверить. А значит, Николай Янович лишь прикидывается ничего не знающим или не понимающим.

Можно предположить, что в действительности ситуация выглядит следующим образом. В правительстве первоначально решили облагать налогом на недвижимость площадь квартир в городе свыше 40 кв. м. на одного проживающего. Об этом Колесников и доложил честно «Зеркалу недели». Однако после публикации его интервью поднялся большой шум, который сильно напугал руководителей правительства.

Там быстренько нашли выход, и на заседании Кабмина 3 сентября премьер Азаров сообщил: «Предлагается ввести налог на недвижимость. Это норма мягкая, она вводится при наличии жилой площади более 100 квадратных метров в городе и свыше 200 квадратных метров в селе». При этом Николай Янович не стал тогда говорить ни о других параметрах, недавно оглашенных Колесниковым, ни о «необоснованной критике» про норму в 40 кв. м. от недоброжелателей нынешнего Кабмина.

Однако такого заявления показалось, по-видимому, мало, поэтому в воскресных интервью двум телеканалам Азаров решил пойти еще дальше, окончательно перевернув все вверх тормашками. Он не только не стал оправдываться за обнародованную Колесниковым информацию о налогообложении квартир площадью свыше 40 кв. м., но еще и обвинил оппонентов правительства в сознательной дезинформации по данному поводу.

Получилось, конечно, очень некрасиво – сначала сами в правительстве «намутили» с этим налогом на недвижимость, а затем еще и решили вину за свои просчеты взвалить на плечи оппонентов. Причем, что интересно, в воскресном интервью каналу ICTV премьер-министр сообщил, что за «лишний» квадратный метр граждане будут платить всего 5 гривен, тогда как Колесников говорил о 10 гривнах. Подумать, что Азаров просто оговорился, весьма сложно, поскольку он выступал не в прямом эфире, а транслировалась видеозапись ранее взятого интервью. Поэтому сейчас журналисты наверняка начнут комментировать «новую» ставку налога и, возможно, обвинят Азарова в желании пощадить владельцев больших квартир, а он потом снова станет рассказывать о «необоснованной критике» со стороны неких врагов?

Кстати, хваля в воскресенье доработанный проект Налогового кодекса за предусмотренные в нем сокращение числа налогов и уменьшение налоговых ставок, Николай Азаров заявил, что либерализация налогового законодательства позволит привлечь в украинскую экономику как внешние, так и внутренние инвестиции. «Мы надеемся на приток внешних инвестиций и на мобилизацию внутренних инвестиций, которые сейчас находятся в тени», - сказал, в частности, он в интервью телеканалу ICTV.

Однако смеем выразить большие сомнения по данному поводу. Никакое снижение ставок налогов и прочая либерализация налогового законодательства не привлекут в Украину инвесторов, пока здесь, во-первых, существует такая широкомасштабная коррупция, а во-вторых, пока высокопоставленные правительственные чиновники не разучатся врать по любому поводу, как это, в частности, имело место в данном случае вокруг норм по налогу на недвижимость…

Игорь Котович