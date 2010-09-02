Какие подарки получил бизнес от власти?

В канун Дня предпринимателя хочется оценить, что именно получил бизнес на протяжении последних шести месяцев от власти. Ведь развитие малого и среднего бизнеса занимало приоритетное место в предвыборной программе Януковича, о чем предприниматели были проинформированы персональными письмами (смотрите тут) и о чем не перестают говорить Президент и премьер-министр и сегодня.

На протяжении шести месяцев почти вдвое выросла задолженность по НДС, а мы и дальше слышим постоянные обещания выдать облигации и начать автоматическое возмещение налога, доказываем проверяющим свое право не только на получение возмещения, но и на сдачу декларации. И хотя облигации опять дадут возможность банкам заработать на реальной экономике, а автоматическое возмещение исчезло даже из последней редакции проекта Налогового кодекса, бизнес вынужден ожидать своих же денег и платить за них авансом налоги. Но сегодня мы пока еще имеем право на выплату мизерных средств за несвоевременное возмещение, в правительственном же проекте Налогового кодекса этого права у производителей и экспортеров уже нет.

В этом году уже несколько раз Национальным банком была снижена учетная ставка, но никоим образом это не повлияло на уменьшение кредитных ставок для бизнеса. Как не было у предпринимателей возможности получить кредит под реальные проценты для развития производства, так и нет. А вот возвращать кредиты приходится независимо от объема реализации, который до сих пор не возобновился в результате кризиса.

Возможно, власть уменьшила налоговую нагрузку на бизнес? К сожалению, нет. Декларации принимают исключительно у тех, кто обеспечивает определенную налоговым органом налоговую нагрузку. А у умельцам-предпринимателям, которые отправляют декларации по почте, налоговики начали применять свой старый внутренний приказ, по которому не принимают декларации для согласования. Малому же бизнесу с 17.07.10. необходимо дополнительно платить за себя в Пенсионный фонд, что увеличило фискальную нагрузку в 2,5-5 раз. И платить в Пенсионный фонд должны все – пенсионеры, инвалиды и те, за которых взнос уже оплатил работодатель. Более того, один из вице-премьер-министров обещает сегодня полную ликвидацию упрощенной системы налогообложения.

Это относительно обещаний. А еще много чего «сделано» из того, что нам не обещали.

Одним из первых были решения относительно ликвидации консультативно-совещательных органов, которые отстаивали интересы бизнеса. Так, ликвидировали Совет национальных ассоциаций товаропроизводителей при Кабинете Министров и Межведомственный совет при Государственной налоговой администрации Украины, которые были созданы для обеспечения участия украинского бизнеса в решении сложных вопросов, в уменьшении коррупционных решений правительства и для постоянного официального диалога. Не принимает сегодня участие в заседаниях правительства и председатель Совета предпринимателей при Кабмине, хотя это давало бы возможность предотвратить принятие целого ряда коррупционных норм, которые постоянно инициируются чиновниками и не могут быть должным образом оценены другими бюрократами.

Уже действует разработанный правительством Азарова закон, который полностью нивелирует положение другого нового закона относительно ограничений проверок налоговыми органами. Всем известна коллизия Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля)», благодаря которой налоговики отказывались должным образом регламентировать свои проверки. При предыдущем правительстве были разработаны изменения к данному Закону, которые обязали бы налоговиков придерживаться его норм. По представлению нынешнего правительства этот проект был принят Верховной Радой, но вместе с этим был принят и подписан Президентом и другой закон, который позволяет работникам налоговых органов внепланово проверять всех работодателей и даже тех, кто ими не является, но может быть. И сегодня каждый предприниматель обязан допустить на проверку и обзор помещений налоговиков, которые имеют информацию о неподобающем выполнении налогоплательщиком своих обязанностей работодателя.

Кроме дополнительных проверок отмеченный выше закон ограничил валовые расходы на текущий год за счет убытков прошлых периодов и ввел новую отчетность для эффективных предприятий, что сделает украинский бизнес еще менее конкурентоспособным.

Необходимо вспомнить также и о декларативном принципе, которым на уровне законов занимается народный депутат Королевская, и который в очередной раз сумело уничтожить действующее правительство. Недавно принятым во исполнение закона постановлением Кабмина «Об утверждении перечня определенных действий относительно осуществления хозяйственной деятельности или видов хозяйственной деятельности, которые не могут осуществляться на основании представления декларации соответствия материально-технической базы субъекта ведения хозяйства требованиям законодательства» аренда любых помещений должна осуществляться исключительно при наличии разрешения, а приобретение энергосберегающих технологий, материалов или оборудования можно осуществлять только при наличии экспертного вывода.

Относительно незаконных действий представителей власти при таможенном оформлении товаров предприниматели уже устали жаловаться. Никто из них не знает, какую таможенную стоимость товаров установят таможенники и как долго и сколько раз будет осматриваться товар. А за все это платим мы с вами, ведь цены на товары средней ценовой группы в Украине выше, чем в Великобритании.

Уже одобрен Верховной Радой и закон «О едином социальном взносе», которым каждый работодатель с первого января следующего года будет обязан платить при выплате заработных плат от 40,2 до 52 процентов от фонда оплаты труда. И это при том, что мировая практика и наука свидетельствуют: фискальная нагрузка на фонд оплаты труда, которая превышает 30 процентов, стимулирует тенизацию наемного труда.

Как адвокат, не могу не вспомнить еще один новый закон, согласно с которым адвокаты теперь обязаны осуществлять финансовый мониторинг операций своих клиентов относительно купли-продажи недвижимости, образования и обеспечения деятельности юридических лиц и других. Как это будет реализовано на практике, еще не определено, но понятно, что сложно. Так же, как и в других отдельных направлениях предпринимательской и хозяйственной деятельности, которые имеют свои отдельные решения, которые осложнили их роботу.

Судя по всему то, что за прошлые шесть месяцев успела сделать для украинского бизнеса действующая власть, а также по проекту Налогового кодекса, которым среди прочего вводятся сборы за ведение торговли и за предоставление услуг, хочу пожелать нашим предпринимателям сил и терпения. Нам уже было тяжело в девяностых, но мы выстояли. Выстоим и сегодня. Правда, хотелось бы не стоять, а расти. Но и это у нас будет, ведь мы будем сильнее!

Оксана Продан, г. Киев