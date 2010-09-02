Цену проезда в маршрутке надо бы увеличить в 3-4 раза, но...

Частные перевозчики считают необходимым повысить тарифы на проезд в столичных маршрутках. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Киевской городской организации работодателей-перевозчиков «Столица» Валерий ЛИПЕЦКИЙ.

В то же время, он не назвал цифры, до какого уровня необходимо повысить тарифы, отметив, что это зависит от каждого конкретного перевозчика и маршрута. По его словам, рентабельность маршрутных такси должна быть на уровне 10-15%, в то время, как сейчас большинство их работают на уровне нулевой рентабельности, 5-7% - работают в убыток, на отдельных маршрутах рентабельность составляет 3-5%.

Как отметил В.ЛИПЕЦКИЙ, для того, чтобы пассажиры получили качественную и комфортабельную услугу по проезду в маршрутном такси, цену необходимо увеличить в 3-4 раза. В то же время, он отметил, что это не значит, что тарифы вырастут и на столько. По его словам, за последние 2 года ни одной новой маршрутки перевозчиками Киева не было куплено.

Он напомнил, что в феврале-марте этого года 5 крупнейших столичных перевозчиков (около 50% рынка) обратились в КГГА за согласованием повышения тарифов, которое у каждого было разным, однако до сих пор ответа от властей не получили. В.ЛИПЕЦКИЙ высказал надежду, что со сменой киевской власти перевозчикам удастся доказать необходимость повышения тарифов, не исключив возможность поэтапного повышения. В то же время, он отметил, что как правило росту тарифов мешает политика, в частности, выборы.

В.ЛИПЕЦКИЙ также добавил, что транспортной проблемой Киева являются не маршрутки, как дополнительный вид транспорта, а недостаточное количество автобусов, троллейбусов, трамваев.

Как напомнил В.ЛИПЕЦКИЙ, тарифы на маршрутки остаются неизменными с апреля 2008 г. С этого времени цена бензина выросла с 5 до 7 грн./литр, стоимость запчастей в 1,5-2 раза.