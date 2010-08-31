На Тернопольщине «Мерседес» врезался в подводу: погибли женщина

В Тернопольской области из-за столкновения автомобиля и подводы погибла 66-летняя женщина, еще трое людей травмированы. Как сообщили корреспонденту УНИАН в областной Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 20.50 в селе Почапинцы Тернопольского района. По данным ГАИ, 20-летний водитель автомобиля «Мерседес» из поселка Козова, двигаясь в попутном направлении, не успел затормозить и допустил столкновение с гужевым транспортом.

Вследствие ДТП 66-летняя пассажирка подводы от полученных травм скончалась в карете скорой помощи. Еще двое пассажиров подводы – 1953 г.р. и 1952 г.р. – получили сотрясение головного мозга и ссадины лица. У 8-летнего пассажира подводы сотрясение головного мозга и перелом правого бедра. В коме вместе с другими травмированными он госпитализирован в Тернопольскую областную больницу. Все потерпевшие – жителе села Почапинцы.