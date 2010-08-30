Завтра в Киеве представят современные вооружения и военную технику

Во вторник, 31 августа, в Киеве состоится «Первый Всеукраинский форум оборонной промышленности».

Как сообщили УНИАН организаторы, в ходе форума около 50 ведущих предприятий оборонной промышленности представят образцы современных вооружений и военной техники, перспективные технологии оборонного и двойного назначения. Наиболее крупные экспозиции представят: разработчик и производитель высокоточных средств поражения ГККБ «Луч», производитель авиационных ракет «воздух-воздух» ГАХК «Артем», разработчик и производитель средств связи «Телекарт-прибор», разработчик и производитель головок самонаведения для ракет ЦКБ «Арсенал», разработчик и производитель радиолокации НПО «Аэротехника».

В ходе форума состоится конференция с участием представителей Верховной Рады, Кабинет министров, Министерства обороны и Министерства промышленной политики Украины, а также руководители ряда оборонных предприятий, эксперты.

Как ожидается, участие в работе форума примут глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, глава Комиссии по вопросам ОПК Анатолий КИНАХ, генеральный конструктор ГККБ «Луч» Олег КОРОСТЕЛЕВ, генеральный конструктор военного кораблестроения Евгений БОРИСОВ и ряд других менеджеров ОПК страны.

Целью форума организаторы определили формирование консолидированных предложений оборонных предприятий по развитию и реформированию ОПК Украины, формированию адекватного уровня государственных ассигнований в рамках гособоронзаказа на 2011 г., выработки рекомендаций по военно-техническому сотрудничеству Украины с иностранными государствами.

Организаторами форума выступают: Ассоциация «Украинские оборонные технологии», Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) и консалтинговое агентство Defense Express, информационный спонсор – информационное агентство УНИАН.

Форум пройдет 31 августа 2010 года в «Украинском доме» (ул. Крещатик, 2).

Начало работы форума - 10.00. Начало работы конференции - 11.00.

С 12.00 до 17.00 экспозиции форума открыты для всех желающих.

Аккредитация средств массовой информации проводится по тел.: 425-93-31.

Кроме того, 2 сентября, в 13.30 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция по результатам работы «Первого Всеукраинского форума оборонной промышленности». В ходе пресс-конференции будет дана оценка нынешнего состояния ОПК Украины, названы альтернативные возможности развитию и реформирования оборонной промышленности, оглашен рейтинг предприятий ОПК Украины, сформированный экспертами в области безопасности. В работе пресс-конференции примут участие: президент Ассоциации «Украинские оборонные технологии» Владимир ГРЕК, генеральный конструктор ГККБ «Луч» Олег КОРОСТЕЛЕВ, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК, главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО.