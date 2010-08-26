Пьяный водитель топором порубил автомобиль ДПС

В Винницкой области пьяный водитель топором порубил служебный автомобиль сотрудников ДПС.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Винницкой области.

25 августа по спецлинии «102» поступило сообщение от жителей Казатина о том, что по улицам города ездит автомобиль ВАЗ-2114, водитель которого находится в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ДПС увидели на дороге перевернутый автомобиль серого цвета, возле которого находился пьяный мужчина, который сказал, что он пассажир, а водитель за чем-то пошел домой. Владелец автомобиля, выходя со двора и увидев возле своей машины гаишников, схватил топор и стал им рубить служебный автомобиль сотрудников ДПС.

Водитель был задержан и доставлен в медицинское заведение для установления степени опьянения.

Мужчина задержан, а его автомобиль доставлен на штрафплощадку.

Прокуратурой Казатинского района решается вопрос о возбуждении уголовного дела.