По факту ДТП при участии 7 автомобилей возбудили уголовное дело

В Хмельницкой области по факту дорожно-транспортного происшествия при участии 7 автомобилей следственным управлением УМВД Украины в области возбуждено уголовное дело согласно ч.3 статьи 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД в области.

Ведется расследование.

Как сообщал УНИАН, 22 августа на автотрассе Житомир-Черновцы-Тереблечье, в 10-12 км от областного центра, произошло ДТП при участии 7 автомобилей, вследствие которого 2 человека погибли и 11 травмированы, в том числе пятеро несовершеннолетних.

Все одиннадцать потерпевших - жители Хмельницкой области, получившие телесные повреждения различной степени тяжести, доставлены в больничные учреждения областного центра.