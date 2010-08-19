Каждый инспектор ДПС получит видеокамеру и диктофон

Госавтоинспекция Крыма намерено обеспечить каждого инспектора ГАИ региона видеокамерами и диктофонами.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

«Аппаратура предназначена для улучшения качества несения службы инспекторов ГАИ на линии. А главное, аудио- и видеозапись послужат убедительной доказательной базой. Инспектор ДПС сможет зафиксировать правонарушение и доказать его совершение, соответственно, избежать конфликтных ситуаций с автовладельцами», - считают в управлении.

Руководство крымской ГАИ передало видеокамеры и диктофоны двум подразделениям - ГАИ Симферополя и республиканской роте.

«Это только первая партия цифровой техники. В ближайшем будущем руководство крымской Госавтоинспекции планирует обеспечить видеокамерами и диктофонами каждого инспектора ГАИ», - говорится в пресс-релизе.